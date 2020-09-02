Суддя "Танців з зірками" Влад Яма назвав найслабших учасників нового сезону

Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вважає, що найслабшими учасниками нового сезону є ведучий Дмитро Танкович (танцює в парі з вагітною Ілоною Гвоздьової), реп-зірка Alyona Alyona (виступає з Юрієм Гуричем) і співак Сергій Танчинець (партнерка – Яна Цибульська).

Також артист визначив фаворитів проекту в 2020 році. Про це йшла мова в інтерв'ю виданню "Факти" та в ефірі "Сніданку з 1+1"..

Всі подробиці першого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.

Влад Яма назвав фаворитів і аутсайдерів "Танців з зірками" Пресслужба 1+1

"Думаю, на роль найслабшої ланки шоу зараз претендують відразу три пари. Щоправда, і танцюють вони, напевно, краще ніж Діма Комаров і Леся Нікітюк. І тим не менше зараз мені здаються трохи слабшими за інших Діма Танкович, Alyona Alyona і Сергій Танчинець. У них поки не виходить робити все так філігранно, як у інших пар. Але і критикувати їх чомусь особливо не хочеться", – висловився суддя проекту.

Найслабші пари на "Танцях з зірками" на думку Влада Ями Колаж

Він також назвав своїх фаворитів, які здивували його під час першого ефіру "Танців з зірками" більше за інших. Про це йшлося в студії "Сніданку з 1+1".

Санта Дімопулос і Макс Леонов стали фаворитами першого ефіру "Танців з зірками" Прес-служба 1 + 1

"Мене дуже здивувала Санта Дімопулос – технічно її танець був майже бездоганний. Як для першого ефіру – це неймовірно. Я не міг навіть уявити такого. Також мені запам'яталися Надія Мейхер і Тарас Цимбалюк. Саме ці три пари за результатами першого ефіру я для себе виділив , як головних претендентів на перемогу ", – зазначив Влад Яма.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографа Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками". Читайте також на OBOZREVATEL ексклюзивне інтерв'ю з Гвоздьової.

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