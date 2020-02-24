Український хореограф, народний артист України і суддя проекту "Танці з зірками" Григорій Чапкіс, розповів про те, як на його життя вплинуло знайомство з Йосипом Сталіним.

24 лютого Чапкісу виповнилося 90 років. З нагоди дня народження зірки видання "Гордон" опублікувало інтерв'ю, в якому Григорій поділився: після знайомства зі Сталіним кардинально змінилося і його життя, і життя всієї родини.

Григорій Чапкіс

"Система трудових резервів на початку 46-го року організувала всесоюзну олімпіаду, щоб заохотити кращі колективи. На сцені було 120 чоловік. Є знімки, де шість пацанів вийшли на авансцену – серед них і я. А попереду сидів Сталін, Маленков, Ворошилов, Булганін, Хрущов. Сталін підійшов, однією рукою зняв мене. Ніхто не знав, чому саме мене", – поділився Чапкіс.

Потім, за словами хореографа, він кілька хвилин просидів на колінах у Сталіна, і той подарував йому годинник. Тоді ця ситуація "повалила Чапкіса в шок".

"Він мене зняв. Посадив до себе на коліна. І я просидів одну мить. У мене був шок: я не розумів, що відбувається. І найголовніше – страх. Ми звикли його бачити високим, величним, красивим... І в кіно, і на всіх фотографіях він же був красивий, розмальований. А тут лице, побите віспою... Неприємні відчуття", – додав Чапкіс.

При цьому він вказав, що "знайомство" зі Сталіним змінило життя і самого Чапкіса, і всій його сім'ї.

"Про що вони говорили, я не знаю, був як в дурмані. З другого ряду передали коробочку, а там кіровський радянський годинник. Ручний, великий. Подарували мені цей годинник, і Сталін поставив мене назад на сцену. Це тривало, я думаю, півтори – дві хвилини від сили. Але це змінило все моє життя, життя моїх батьків, життя моїх сестер і братів, моїх дітей і онуків" – розповів артист.

Він також вказав, що коли повертався з виступу в Москві, вся привокзальна площа була забита людьми з гаслами: "Спасибі великому Сталіну за наше щасливе дитинство".

"Мене з вагона несли на руках до автобуса. Потім десь "вискочило", що я токар чи не першого класу, що я такий талановитий і розумний... Я був найпопулярнішим хлопчиком у світі", – підсумував суддя "Танців з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL. раніше Григорій Чапкіс став жертвою шахраїв, які намагалися використовувати його ім'я для реклами сумнівних в Україні товарів і послуг.

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