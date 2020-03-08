Судді шоу "Голос країни-10" влаштували раптову виставу в ефірі. Відео

Судді шоу "Голос країни-10" влаштували несподіваний яскравий перформанс на сцені проекту, переспівавши всесвітньо відомий хіт Dance Monkey австралійської співачки Tones and I.

Так, у випуску від 8 березня Дан Балан, Тіна Кароль, Потап, Настя Каменских (NK) і MONATIK виконали знаменитий трек в поєднанні з власними піснями. Таким чином вони відкрили етап вокальних боїв на проекті. Відео опубліковано на YouTube (дивіться ролик в кінці новини).

Судді співають Dance Monkey YouTube (скріншот)

Тренери "Голосу країни" почали співати, перебуваючи прямо в глядацькому залі. Після того, як вони заспівали перший куплет і приспів, всі вийшли на сцену і продовжили упереміш з рядками Dance Monkey виконувати рядки з своїх відомих пісень.

Так, NK виконала фрагмент треку "Это моя ночь", Тіна Кароль – нового хіта "Вабити", ПТП – уривок з пісні групи MOZGI "Атятя", і Дан Балан – Funny Love.

Номер викликав овації в залі, а також спровокував ажіотаж в мережі. У коментарях під роликом користувачі мережі розхвалили "витівку" зірок і відзначили, що всі вони – талановиті і гідні наставники для конкурсантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль присвятила пісню Дану Балану під час одного з ефірів шоу "Голос країни-10". Так, вона виконала свій хіт "Вабити" разом з однією з учасниць.

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