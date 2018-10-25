Створив ''Бембі'' і дружив з Діснеєм: кому Google присвятив новий дудл

Google присвятив "дудл" американському художнику, мультиплікатору, фахівцю з кераміки та творцю повітряних зміїв Тайрусу Вонгу. Коли художник працював на Disney, він створив образ знаменитого оленятка Бембі.

Вонг став одним з найвпливовіших і найвідоміших азійсько-американських художників 20 століття. Після кліку на дудл демонструється невеличка анімація про його життєвий шлях.

Художник народився 25 жовтня 1910 року в Тайшані, Гуандун (Китай). За своє життя він встиг попрацювати з компаніями Disney і Warner Brothers, малював вітальні листівки для Hallmark Cards.

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