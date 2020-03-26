Студентки, комсомолки, спортсменки: як виглядали дівчата в СРСР. Фото

Довгий час в СРСР фотографія була справжньою розкішшю. Не багато сімей могли дозволити собі придбати фотоапарат або ж просто скористатися послугами фотографа. Радянські дівчата часто фотографувалися рідко і намагалися закарбувати важливі моменти свого життя.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядали дівчата в СРСР.

Дані знімки не є постановочними. Це портрети звичайних мешканок СРСР, які працюють, відпочивають або просто займаються своїми справами.

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pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

pinterest.co.uk

Раніше, OBOZREVATEL пропонував читачеві побачити п'ять культових речей, які любили радянські модниці.

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