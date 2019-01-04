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''Страшне передчуття розпаду України'': українська зірка заявила про приреченість країни

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Відома актриса театру та кіно Ірма Вітовська висловилася про політичну ситуацію в країні, заявивши про "страшне передчуття громадянської війни і розпаду України".

Критичний пост артистка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook. "Прощай, Україно! Чужа Україно... Навіки прощай" (В. Стус). Ці слова стають що раз, то більше відчутними", — почала вона.

За її словами, незабаром причини зникнення держави Україна визначатимуться невіглаством, отупінням, примітивізмом, відсутністю аналітичного мислення, втратою самоідентифікації, тотальної жадібністю, заздрістю та презирством до країни, до себе і до майбутнього, незрілістю.

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Ірма Вітовська

Ірма Вітовська

facebook.com/irmcya

"Все прос*ати... Триматися з 14-го, втратити стільки героїв і після березня 2019-го прос*ати одним махом... Дітей шкода", — продовжила актриса.

Вона закликала громадян не нити, а намагатися вплинути на реальність. "Якщо немає зрушень у певній справі, то треба всім наполягати на прямій звітності, контролювати кожен рух, кожну поправку. Віче — стара добра традиція! Потребуємо звітності!" — підкреслила Вітовська.

"В актив громади можуть потрапити тільки ті, хто приніс досягнення і хто справами рухає країну до сильної, успішної, незалежної держави! Нам потрібен потужний, інтелектуальний, креативний, культурний і мобільний середній клас!" — підсумовано в пості.

''Страшне передчуття розпаду України'': українська зірка заявила про приреченість країни

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Ірма Вітовська різко висловилася про "голубів миру" в Росії. Вона зазначила, що українські артисти, які вирушають на гастролі до РФ і говорять, що вони "за мир", повинні розповідати правду про війну зі сцени.

Особа
Ірма Вітовська
Місце
Україна
Теги
політикашоу-бизнес
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Если нету сдвигов в определенном деле, то надо всем настаивать на прямой отчетности, контролировать каждое движение, каждую поправку. Вече — старая добрая традиция! Нуждаемся отчетности!" говорили они в 2013! Милочка, уже 2019, и шо?
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