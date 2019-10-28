"Страшна хвороба": друг Заворотнюк розкрив подробиці про її стан

Хворій на рак Анастасії Заворотнюк не потрібна фінансова допомога шанувальників, а в інформаційному вакуумі вона виявилася по добрій волі.

Про це заявив давній друг Завонотнюк В'ячеслав Манучаров в ефірі програми "Ти не повіриш!", передає "Комсомольская правда". Він підкреслив, що актриса бореться з усіх сил із хворобою.

"Ніякі гроші там не потрібні. Вони – заможна родина. У них є гроші і лікарі. Їм потрібна тільки тиша, спокій, і щоб їх ніхто не чіпав. Дайте зажити", – сказав Манучаров.

"Вони в такому вакуумі існують. Горе у них. Страшна хвороба. Страшна хвороба просто так не дається. Це етап, який треба подолати. Настя пахала. А в якийсь момент забула про здоров'я. Сьогодні банкет – завтра голодування. Якщо відмовиш, то завтра можуть і не покликати", – додав він.

Манучаров також висловив надію, що незабаром Заворотнюк сама дасть якийсь коментар.

"Давайте молитися за це, підтримувати її", – сказав актор.

Анастасія Заворотнюк хвора на рак MediaInfo

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!