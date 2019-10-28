"Страшна хвороба": друг Заворотнюк розкрив подробиці про її стан

Хворій на рак Анастасії Заворотнюк не потрібна фінансова допомога шанувальників, а в інформаційному вакуумі вона виявилася по добрій волі.
Про це заявив давній друг Завонотнюк В'ячеслав Манучаров в ефірі програми "Ти не повіриш!", передає "Комсомольская правда". Він підкреслив, що актриса бореться з усіх сил із хворобою.
"Ніякі гроші там не потрібні. Вони – заможна родина. У них є гроші і лікарі. Їм потрібна тільки тиша, спокій, і щоб їх ніхто не чіпав. Дайте зажити", – сказав Манучаров.
"Вони в такому вакуумі існують. Горе у них. Страшна хвороба. Страшна хвороба просто так не дається. Це етап, який треба подолати. Настя пахала. А в якийсь момент забула про здоров'я. Сьогодні банкет – завтра голодування. Якщо відмовиш, то завтра можуть і не покликати", – додав він.
Манучаров також висловив надію, що незабаром Заворотнюк сама дасть якийсь коментар.
"Давайте молитися за це, підтримувати її", – сказав актор.
Анастасія Заворотнюк хвора на рак
MediaInfo
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що зірку ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня їй терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що акторка продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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