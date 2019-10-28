Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 07:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Страшна хвороба": друг Заворотнюк розкрив подробиці про її стан

Читати матеріал російською

Хворій на рак Анастасії Заворотнюк не потрібна фінансова допомога шанувальників, а в інформаційному вакуумі вона виявилася по добрій волі.

Про це заявив давній друг Завонотнюк В'ячеслав Манучаров в ефірі програми "Ти не повіриш!", передає "Комсомольская правда". Він підкреслив, що актриса бореться з усіх сил із хворобою.

"Ніякі гроші там не потрібні. Вони – заможна родина. У них є гроші і лікарі. Їм потрібна тільки тиша, спокій, і щоб їх ніхто не чіпав. Дайте зажити", – сказав Манучаров.

Новини
У мережі з'явилися фото Заворотнюк з онкоцентру

"Вони в такому вакуумі існують. Горе у них. Страшна хвороба. Страшна хвороба просто так не дається. Це етап, який треба подолати. Настя пахала. А в якийсь момент забула про здоров'я. Сьогодні банкет – завтра голодування. Якщо відмовиш, то завтра можуть і не покликати", – додав він.

Манучаров також висловив надію, що незабаром Заворотнюк сама дасть якийсь коментар.

"Давайте молитися за це, підтримувати її", – сказав актор.

Анастасія Заворотнюк хвора на рак

Анастасія Заворотнюк хвора на рак

MediaInfo

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel