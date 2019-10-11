Впоралася за 10 секунд: актора-фаната Путіна поклала 7-річна дівчинка

Світова рекордсменка з підтягування на перекладині Ксенія Лукіна з російських Люберець перемогла відомого актора, який отримав громадянство в РФ, Стівена Сігала.

Відповідне відео, на якому зображено тріумф семирічної дівчинки над 67-річним силачем, оприлюднив телеканал "360" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Стівен Сігал програв 7-річній дівчинці

Ксюша і Стівен боролися на руках лише секунд 10. Дівчинка спочатку показала силу актору, але той запевнив, що все добре й навіть спробував перебороти дитину. Але Лукіна зробила зусилля і поклала руку зірки.

Сігал програв маленькій дівчинці Кадр з відео

Після цього всі заплескали маленькій переможниці. Сам же Сігал визнав перемогу дівчинки, коротко прокоментувавши двома словами: "російські жінки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Стівен Сігал став громадянином РФ у 2016 році. Російський паспорт йому особисто вручив президент Володимир Путін.

У 2018-му Сігал був призначений спеціальним представником Міністерства закордонних справ Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків. У США посміялися над новою "роботою" артиста. Взимку 2019 роки актор виявив бажання жити в російській провінції.

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