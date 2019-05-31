Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа через серіал "Чорнобиль" від НВО

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що серіал "Чорнобиль" від HBO змусив його замислитися про президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер - "людина посереднього інтелекту", яка не розуміє обсягу відповідальності за "економічну і глобальну" міць країни.

Так само і люди, які відповідали за ядерний реактор в Чорнобилі, не усвідомлювали серйозність того, що відбувається. Про це він поміркував в Twitter.

Стівен Кінг Фокус.ua

"Не можна дивитися Чорнобиль від HBO, не думаючи про Дональда Трампа. Як і ті, хто відповідав за приречений реактор, він людина посередніх здібностей, що відповідає за велику державу - економічну, глобальну", - написав Кінг.

It's impossible to watch HBO's CHERNOBYL without thinking of Donald Trump; like those in charge of the doomed Russian reactor, he's a man of mediocre intelligence in charge of great power - economic, global - that he does not understand. - Stephen King (@StephenKing) May 30, 2019

Зазначимо, що днями НВО опублікував трейлер фінального епізоду міні-серіалу. П'ята серія вийде на екрани 3 червня 2019 го під назвою "Вічна пам'ять".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019 року. Далі епізоди виходили щопонеділка. Всього в серіалі буде 5 серій.

Вихід четвертої серії спровокував низку скандалів, зокрема, в Росії сказилися через правду HBO про Голодомор у "Чорнобилі".

Також картину назвали "фільмом про порятунок шкур, а не душ" та викрили в численних кіноляпах і брехні.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!