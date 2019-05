Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа через серіал "Чорнобиль" від НВО

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що серіал "Чорнобиль" від HBO змусив його замислитися про президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер - "людина посереднього інтелекту", яка не розуміє обсягу відповідальності за "економічну і глобальну" міць країни.

Так само і люди, які відповідали за ядерний реактор в Чорнобилі, не усвідомлювали серйозність того, що відбувається. Про це він поміркував в Twitter.

"Не можна дивитися Чорнобиль від HBO, не думаючи про Дональда Трампа. Як і ті, хто відповідав за приречений реактор, він людина посередніх здібностей, що відповідає за велику державу - економічну, глобальну", - написав Кінг.

It's impossible to watch HBO's CHERNOBYL without thinking of Donald Trump; like those in charge of the doomed Russian reactor, he's a man of mediocre intelligence in charge of great power - economic, global - that he does not understand.