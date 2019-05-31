ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

Стівен Кінг жорстко висловився про Трампа через серіал "Чорнобиль" від НВО

5.2тЧитати матеріал російською

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що серіал "Чорнобиль" від HBO змусив його замислитися про президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер - "людина посереднього інтелекту", яка не розуміє обсягу відповідальності за "економічну і глобальну" міць країни.

Так само і люди, які відповідали за ядерний реактор в Чорнобилі, не усвідомлювали серйозність того, що відбувається. Про це він поміркував в Twitter.

Стівен Кінг

Стівен Кінг

Фокус.ua

Новини
Лобода підігріла чутки про інтрижку з відомим шоуменом: пристрасний поцілунок потрапив на відео

"Не можна дивитися Чорнобиль від HBO, не думаючи про Дональда Трампа. Як і ті, хто відповідав за приречений реактор, він людина посередніх здібностей, що відповідає за велику державу - економічну, глобальну", - написав Кінг.

Зазначимо, що днями НВО опублікував трейлер фінального епізоду міні-серіалу. П'ята серія вийде на екрани 3 червня 2019 го під назвою "Вічна пам'ять".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Телесеріал "Чорнобиль"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Особи
Дональд ТрампСтівен Кінг
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
5
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Mega Death
Mega Death
Сериал , конченый отстой))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-