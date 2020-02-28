Колишній стиліст Алли Пугачової та Джулії Робертс Джордж Ровалс прокоментував зміни в зовнішності колишньої дружини російського коміка Євгена Петросяна Олени Степаненко.
Чоловік стверджує, що у Степаненко немає смаку і їй слід змінити в собі практично всі, пише Sobesednik.ru.
Олена Степаненко після схуднення
"Степаненко – Шапокляк фарбована! Смаку у неї як не було, так і немає. Їй треба повністю все міняти: і колір волосся, і укладку, і макіяж тим більше. Я не знаю, хто її так малює?! Жах взагалі! Але це не тільки її проблема. У наших зірок взагалі біда зі смаком. Хоч скільки радь нашим артистам, вони нічого не хочуть. Тому як ходять опудалами, так і будуть продовжувати", - говорить Ровалс.
Олена Степаненко після схуднення
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні 2018 року з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада 2018 року суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня 2019 року росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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