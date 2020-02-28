Колишній стиліст Алли Пугачової та Джулії Робертс Джордж Ровалс прокоментував зміни в зовнішності колишньої дружини російського коміка Євгена Петросяна Олени Степаненко.

Чоловік стверджує, що у Степаненко немає смаку і їй слід змінити в собі практично всі, пише Sobesednik.ru.

Олена Степаненко після схуднення

"Степаненко – Шапокляк фарбована! Смаку у неї як не було, так і немає. Їй треба повністю все міняти: і колір волосся, і укладку, і макіяж тим більше. Я не знаю, хто її так малює?! Жах взагалі! Але це не тільки її проблема. У наших зірок взагалі біда зі смаком. Хоч скільки радь нашим артистам, вони нічого не хочуть. Тому як ходять опудалами, так і будуть продовжувати", - говорить Ровалс.

Олена Степаненко після схуднення

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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