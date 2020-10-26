Став відомий повний список учасників Євробачення 2021
У міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 візьмуть участь артисти з 41 країн.
Повний список учасників оприлюднили на офіційній сторінці конкурсу в Twitter. Євробачення пройде в Роттердамі (Нідерланди), фінал відбудеться 22 травня.
"Мовники 41 країни візьмуть участь в музичному конкурсі Євробачення, який пройде в наступному році", – сказано в повідомленні.
Так, зокрема, в конкурсі візьмуть участь Україна, Великобританія, Іспанія, Італія, Кіпр, Чехія, Мальта, Росія, Австралія, Норвегія, Греція, Австрія, Франція, Німеччина, Вірменія, Азербайджан, Молдова та інші.
Повний список країн-учасниць виглядає так:
У 2021 році організатори конкурсу планують провести три живих шоу для аудиторії приблизно у 180 мільйонів чоловік.
"Для досягнення цієї мети ми працюємо над розширеним протоколом, який дозволить гарантувати безпеку здоров'я співробітників, учасників, преси та гостей конкурсу настільки, скільки це можливо", – підкреслили організатори.
Відзначимо, раніше організатори пісенного конкурсу Євробачення 2021 розглянули чотири різні сценарії проведення конкурсу в залежності від ситуації з коронавірусом у світі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році повинен був відбутися в місті Роттердам (Нідерланди). Конкурс скасували через пандемію коронавірусу.
За бажанням країн-учасниць, вони можуть відправити на музичні змагання в 2021 році тих же представників, що були обрані для поїздки в 2020-му, однак з новими піснями.
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. До 2021 року він залишається чинним володарем почесного статусу.