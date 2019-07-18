"Став незалежним": Потап зробив несподіване зізнання про життя з Каменських

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) зізнався в повній незалежності після одруження на поп-діві Насті Каменських (NK).
Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу "Україна", уточнивши, що спокійно попрощався зі статусом холостяка.
"Я відчув, що став ще більш незалежним. Як саме? Став незалежним від поглядів і заздрості", – сказав Потап.
Потап і Каменських в Празі
instagram / realpotap
Він також зізнався, що "не догуляв" медовий місяць із Каменських. Зараз парочка вирушила до Праги, де вони продовжать насолоджуватися товариством один одного без сторонніх.
"Ми з Настею не догуляли медовий місяць, поїдемо ще в Європу. Напевно, це буде Італія – адже Настя напів італійка. Поїдемо трохи поїсти, попити, викупатися, посміятися – і повернемося до України. До речі, я вже встиг відпочити разом із сином – ми літали на вертольоті до Одеси. Ми разом із ним часто влаштовуємо такі "вилазки", тому трохи "розбили" наше літо", – додав щасливий чоловік Каменських.
Потап цілує Каменських у Празі
instagram / kamenskux
Потапенко і Каменських
instagram / kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Після цього Каменських запідозрили у вагітності, хоча вона зізналася, що погладшала під час медового місяця.
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