"Став незалежним": Потап зробив несподіване зізнання про життя з Каменських

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) зізнався в повній незалежності після одруження на поп-діві Насті Каменських (NK).

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу "Україна", уточнивши, що спокійно попрощався зі статусом холостяка.

"Я відчув, що став ще більш незалежним. Як саме? Став незалежним від поглядів і заздрості", – сказав Потап.

Потап і Каменських в Празі instagram / realpotap

Він також зізнався, що "не догуляв" медовий місяць із Каменських. Зараз парочка вирушила до Праги, де вони продовжать насолоджуватися товариством один одного без сторонніх.

"Ми з Настею не догуляли медовий місяць, поїдемо ще в Європу. Напевно, це буде Італія – адже Настя напів італійка. Поїдемо трохи поїсти, попити, викупатися, посміятися – і повернемося до України. До речі, я вже встиг відпочити разом із сином – ми літали на вертольоті до Одеси. Ми разом із ним часто влаштовуємо такі "вилазки", тому трохи "розбили" наше літо", – додав щасливий чоловік Каменських.

Потап цілує Каменських у Празі instagram / kamenskux

Потапенко і Каменських instagram / kamenskux

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