Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Став незалежним": Потап зробив несподіване зізнання про життя з Каменських

891 Читати матеріал російською

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) зізнався в повній незалежності після одруження на поп-діві Насті Каменських (NK).

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу "Україна", уточнивши, що спокійно попрощався зі статусом холостяка.

"Я відчув, що став ще більш незалежним. Як саме? Став незалежним від поглядів і заздрості", – сказав Потап.

Потап і Каменських в Празі

Потап і Каменських в Празі

instagram / realpotap

Він також зізнався, що "не догуляв" медовий місяць із Каменських. Зараз парочка вирушила до Праги, де вони продовжать насолоджуватися товариством один одного без сторонніх.

Новини
"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом

"Ми з Настею не догуляли медовий місяць, поїдемо ще в Європу. Напевно, це буде Італія – адже Настя напів італійка. Поїдемо трохи поїсти, попити, викупатися, посміятися – і повернемося до України. До речі, я вже встиг відпочити разом із сином – ми літали на вертольоті до Одеси. Ми разом із ним часто влаштовуємо такі "вилазки", тому трохи "розбили" наше літо", – додав щасливий чоловік Каменських.

Потап цілує Каменських у Празі

Потап цілує Каменських у Празі

instagram / kamenskux

Потапенко і Каменських

Потапенко і Каменських

instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особи
Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес весілля Відносини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel