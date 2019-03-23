Стало відомо, як Путін віддячив Полуніна за підлабузництво

Скандальний український артист балету Сергій Полунін отримав винагороду від президента Росії Володимира Путіна за те, що він його вихваляв останнім часом.
Як повідомляє ТАСС, відповідне зізнання одіозний артист зробив на творчій зустрічі в рамках IV Московського культурного форуму.
Як з'ясувалося, Полунін буде художнім керівником балетного училища, що побудують в окупованому Севастополі.
"Я ще про це не говорив: я став художнім керівником, буде будуватися нова балетна школа в Севастополі. Це новий крок для мене, я подивлюся, як освітня система будуватиметься, і буду частиною цієї системи", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Полунін спровокував скандал у мережі, ставши на захист Путіна.
Пізніше він похвалився татуюванням із президентом РФ, що набив у себе на грудях.
Також він дозволив собі висловлювання про рівність статей, дорікнувши чоловікам.
У відповідь на численні висловлювання Паризька опера офіційно відкликала запрошення Полуніну.
Згодом танцюрист узагалі закликав усіх молитися за Путіна, на якого "виливають багато брехні диявольські організації".
Пізніше він назвав Путіна "лідером усієї планети", а потім і зовсім вибухнув погрозами через нього.
Пізніше він зізнався, що отримує задоволення від ненависті, яку до нього почали відчувати все після скандальних заяв про Путіна і Росію.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.