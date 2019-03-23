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Стало відомо, як Путін віддячив Полуніна за підлабузництво

1.9тЧитати матеріал російською

Скандальний український артист балету Сергій Полунін отримав винагороду від президента Росії Володимира Путіна за те, що він його вихваляв останнім часом.

Як повідомляє ТАСС, відповідне зізнання одіозний артист зробив на творчій зустрічі в рамках IV Московського культурного форуму.

Як з'ясувалося, Полунін буде художнім керівником балетного училища, що побудують в окупованому Севастополі.

Стало відомо, як Путін віддячив Полуніна за підлабузництво

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"Я ще про це не говорив: я став художнім керівником, буде будуватися нова балетна школа в Севастополі. Це новий крок для мене, я подивлюся, як освітня система будуватиметься, і буду частиною цієї системи", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Сергій ПолунінВолодимир Путін
Місце
Росія
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Якщо ''бивень'', це надовго, балерун х..в, затичка.
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