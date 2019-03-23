Стало відомо, як Путін віддячив Полуніна за підлабузництво

Скандальний український артист балету Сергій Полунін отримав винагороду від президента Росії Володимира Путіна за те, що він його вихваляв останнім часом.

Як повідомляє ТАСС, відповідне зізнання одіозний артист зробив на творчій зустрічі в рамках IV Московського культурного форуму.

Як з'ясувалося, Полунін буде художнім керівником балетного училища, що побудують в окупованому Севастополі.

"Я ще про це не говорив: я став художнім керівником, буде будуватися нова балетна школа в Севастополі. Це новий крок для мене, я подивлюся, як освітня система будуватиметься, і буду частиною цієї системи", – сказав він.

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