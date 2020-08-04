Стало відомо, як Борис Мойсеєв приставав до чоловіків на концертах

Видання "Лента.Ру" опублікувала на YouTube документальний фільм, в якому розповідається, як російський співак Борис Мойсеєв, який зробив камінг аут, відверто поводився з чоловіками на своїх концертах.

Про це йдеться в третій частині стрічки про історію російської поп-музики 1990-х (відео дивіться нижче).

Так, артист полюбляв виступати в панчохах-сіточках і в жіночих сукнях з декольте. Під час концертів в нічних клубах Мойсеєв виходив в зал і сідав на коліна чоловіків, навіть міг закинути їм ноги на плечі.

Виступ Бориса Мойсеєва Скриншот відео

У 1993 році співак нафарбувався і в жіночій сукні виконав пісню "З нами Бог". Під час шоу Мойсеєв впав на коліна і почав молитися, в цей час на сцені з'явилися лисі жінки з глибоким декольте, діти в мішкуватому одязі, транс-діви, чоловіки з "позолоченим" голим торсом, танцюристи і випускники з синіми стрічками. Над сценою в цей момент висіло гігантське розп'яття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Мойсеєв 4 березня відзначив свій день народження. Йому виповнилося 66 років. Останнім часом про артиста мало що чути. У 2010 році Мойсеєв переніс інсульт, від якого так і не зміг повністю відійти. Дізнайтеся, як живе, чим зараз займається і як виглядає Борис Мойсеєв.