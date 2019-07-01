Стало відомо про трагедію у родині Баскова: що трапилося

У популярного російського співака Миколи Баскова трапилося горе — помер батько Віктор Басков.

Про це 1 липня розповів у Instagram радянський і російський гуморист Володимир Винокур, висловивши співчуття родині.

Микола Басков Минск-Новости

"Дорогі Олена (мати) та Микола! Висловлюю вам співчуття від мене і всієї моєї сім'ї, з приводу передчасного відходу з життя Віктора Баскова, чоловіка і батька, справжнього полковника. Сумую разом із вами! Тримайтеся, друзі!" — написав він.

Віктор і Микола Баскова Тeleprogramma.pro

Сам артист поки не давав коментарів щодо кончини близької людини. Проте у мережі звернули увагу, що 30 червня Басков уже знав про це, бо вийшов на закриття "Європейських ігор" у чорному костюмі.

Батьку Баскова було 67 років. Він закінчив Військову академію імені М.В. Фрунзе, переїхав із родиною на службу до НДР.

Відслужив протягом п'ятьох років у Дрездені. Віктор Басков пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізії, потім закінчив Військову академію Генерального штабу ЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "золотий голос Росії" Басков випустив спільний із Філіпом Кіркоровим вульгарний кліп-мільйонник до пісні "Ibiza", через який у мережі вибухнула маса скандалів.

Величезна кількість росіян ополчилася на співаків і зажадала позбавити їх звання народних артистів та вигнати з Росії.

Після галасу Кіркоров і Басков ''вибачилися" за кліп і зняли нове скандальне відео, де, вдягнувши костюми дизлайків, бігали за обуреною літньою фанаткою і всіляко виправдовувалися за "Ібіцу".

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