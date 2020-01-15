"Лежав понад 20 днів": стало відомо про проблеми у 240-кілограмового сина відомого в Росії художника

Син російського художника Ніколаса Сафронова Лука Затравкін, який недавно застряг в унітазі в літаку, тяжко захворів.

Як повідомляє "Starhit", його імунітет впав через цькування в мережі, яке почалася після того, як один з пасажирів опублікував ролик інциденту. Лука лежав понад 20 днів, приймаючи антибіотики.

Лука Затравкін з батьком Ніколасом Сафроновим Фото: starhit.ru

"Через той випадок і настільки сильний громадський резонанс я тяжко захворів. Імунітет впав у зв'язку з переживаннями, нервовим стресом. Лежав понад 20 днів, приймаючи антибіотики. Зараз відчуваю себе краще, але ще не зовсім здоровий", — розповів син Сафронова.

Лука Затравкін Фото: instagram/lukasafronovofficial

Зазначається, що за порадою лікаря Лука відправився в теплу країну, де сподівається остаточно прийти в себе. Вибір чоловіка впав на африканський Занзібар. Тут він планує з'їздити на сафарі, милуватися дикою природою і купатися в океані. Обмежувати себе в чомусь на відпочинку, особливо в тому, що стосується їжі, Затравкін не збирається. До слова, вага сина Сафронова зараз становить 240 кілограмів.

Лука Затравкін Фото: instagram/lukasafronovofficial

Лука Затравкін Фото: instagram/lukasafronovofficial

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, хто такий Лука Затравкін і як він виглядав до і після набору зайвих кілограмів.

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