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15 січня • оновлено в 18:31
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"Лежав понад 20 днів": стало відомо про проблеми у 240-кілограмового сина відомого в Росії художника

2.2т
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Син російського художника Ніколаса Сафронова Лука Затравкін, який недавно застряг в унітазі в літаку, тяжко захворів.

Як повідомляє "Starhit", його імунітет впав через цькування в мережі, яке почалася після того, як один з пасажирів опублікував ролик інциденту. Лука лежав понад 20 днів, приймаючи антибіотики.

Лука Затравкін з батьком Ніколасом Сафроновим

Лука Затравкін з батьком Ніколасом Сафроновим

Фото: starhit.ru

"Через той випадок і настільки сильний громадський резонанс я тяжко захворів. Імунітет впав у зв'язку з переживаннями, нервовим стресом. Лежав понад 20 днів, приймаючи антибіотики. Зараз відчуваю себе краще, але ще не зовсім здоровий", — розповів син Сафронова.

Лука Затравкін

Лука Затравкін

Фото: instagram/lukasafronovofficial

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Зазначається, що за порадою лікаря Лука відправився в теплу країну, де сподівається остаточно прийти в себе. Вибір чоловіка впав на африканський Занзібар. Тут він планує з'їздити на сафарі, милуватися дикою природою і купатися в океані. Обмежувати себе в чомусь на відпочинку, особливо в тому, що стосується їжі, Затравкін не збирається. До слова, вага сина Сафронова зараз становить 240 кілограмів.

Лука Затравкін

Лука Затравкін

Фото: instagram/lukasafronovofficial

Лука Затравкін

Лука Затравкін

Фото: instagram/lukasafronovofficial

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, хто такий Лука Затравкін і як він виглядав до і після набору зайвих кілограмів.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Нікас Сафронов
Місце
Росія
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Коментарі
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Борисс Робот
Борисс Робот
принимать антибиотики что бы повысить иммунитет...??? пусть еще пол года попринимает... ни одна бацила не прицепится... к мертвому телу...ПС сдается мне для его имунки не хватает немного веса... еще 50 кг и будет ок...:)))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Я не умру в туалете....это шедевр
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедный парень, ему срочно надо лечиться
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