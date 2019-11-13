Стало відомо про проблеми матері Заворотнюк із законом

Мати російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Валентина, може бути арештована.

Так, у 76-річної жінки нарахували 10 штрафів за порушення правил дорожнього руху, термін сплати яких минув. Поки вони не погашені, жінці загрожує термін, повідомляє "Комсомольская правда".

"У травні цього року автомобіль був помічений в Москві на смузі для маршрутних таксі. Штраф в 3000 рублів не сплачено, і за законом можливе залучення власника за статтею 20.25 КоАП за ухилення від виконання адміністративного покарання. А це вже має на увазі арешт на строк до 15 діб. І таких неоплачених штрафів, за якими вийшли терміни й можливий арешт, у Валентини Борисівни ще дев'ять. Всі отримані в червні-липні цього року: десь автовласниця порушила правила паркування, десь занадто розігналася", — розповіло джерело видання.

Валентина Заворотнюк з донькою Фото: newslenta.com

До речі, мама Анастасії не користується іномаркою. Раніше нею керувала сама Настя, тепер же за кермом часто бачать її чоловіка, фігуриста Петра Чернишова. Але, попри це, відповідати перед законом доведеться все ж 76-річній жінці, адже автомобіль зареєстрований на її ім'я.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото: vokrug.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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