Стало відомо про проблеми матері Заворотнюк із законом

Мати російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Валентина, може бути арештована.
Так, у 76-річної жінки нарахували 10 штрафів за порушення правил дорожнього руху, термін сплати яких минув. Поки вони не погашені, жінці загрожує термін, повідомляє "Комсомольская правда".
"У травні цього року автомобіль був помічений в Москві на смузі для маршрутних таксі. Штраф в 3000 рублів не сплачено, і за законом можливе залучення власника за статтею 20.25 КоАП за ухилення від виконання адміністративного покарання. А це вже має на увазі арешт на строк до 15 діб. І таких неоплачених штрафів, за якими вийшли терміни й можливий арешт, у Валентини Борисівни ще дев'ять. Всі отримані в червні-липні цього року: десь автовласниця порушила правила паркування, десь занадто розігналася", — розповіло джерело видання.
Валентина Заворотнюк з донькою
Фото: newslenta.com
До речі, мама Анастасії не користується іномаркою. Раніше нею керувала сама Настя, тепер же за кермом часто бачать її чоловіка, фігуриста Петра Чернишова. Але, попри це, відповідати перед законом доведеться все ж 76-річній жінці, адже автомобіль зареєстрований на її ім'я.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Фото: vokrug.tv
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості та може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!