Стало відомо про борги хворої на рак Заворотнюк

Московська Федеральна податкова служба виставила російській акторці Анастасії Заворотнюк рахунок за борги.
Так, з артистки збираються стягнути 24 тисячі рублів. Зазначається, що сума накопичилася за несплату податку на майно – квартиру в центрі Москви. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Анастасія Заворотнюк
Фото: narodna-pravda.ua
Наразі Заворотнюк перебуває в центрі для реабілітації тяжкохворих пацієнтів, куди її перевели на початку жовтня. Тоді стан її здоров'я оцінювався як тяжкий.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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