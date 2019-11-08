Стало відомо про борги хворої на рак Заворотнюк

Московська Федеральна податкова служба виставила російській акторці Анастасії Заворотнюк рахунок за борги.

Так, з артистки збираються стягнути 24 тисячі рублів. Зазначається, що сума накопичилася за несплату податку на майно – квартиру в центрі Москви. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Анастасія Заворотнюк Фото: narodna-pravda.ua

Наразі Заворотнюк перебуває в центрі для реабілітації тяжкохворих пацієнтів, куди її перевели на початку жовтня. Тоді стан її здоров'я оцінювався як тяжкий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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