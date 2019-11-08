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8 листопада • оновлено в 11:05
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Стало відомо про борги хворої на рак Заворотнюк

6.5т Читати матеріал російською

Московська Федеральна податкова служба виставила російській акторці Анастасії Заворотнюк рахунок за борги.

Так, з артистки збираються стягнути 24 тисячі рублів. Зазначається, що сума накопичилася за несплату податку на майно – квартиру в центрі Москви. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: narodna-pravda.ua

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Наразі Заворотнюк перебуває в центрі для реабілітації тяжкохворих пацієнтів, куди її перевели на початку жовтня. Тоді стан її здоров'я оцінювався як тяжкий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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Омаров Магомедзагир
Омаров Магомедзагир
24 тысячи рублей. Ржу не могу. Московская налоговая служба, так держать, 24 тысячи рублей с больной, заметьте с тяжело больной девушки брать налог. Да подождите, пусть она выздоровит, и после налоги свои взымайте.
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