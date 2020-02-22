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22 лютого • оновлено в 22:52
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Названо представника України на Євробаченні 2020: що про нього відомо

31.7т
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В суботу, 22 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2020. В результаті країну представлятиме Gо_A.

За право виступити від України на Євробаченні також боролися Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Gо_A

Gо_A

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Нацвідбір на Євробачення 2020: відео усіх фіналістів і подробиці фіналу

Go_A - український електрофольк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв.

Названо представника України на Євробаченні 2020

Пісня, з якою група представить Україну на Євробаченні, називається "Соловей".

Гурт заснував музикант Тарас Шевченко.

Названо представника України на Євробаченні 2020

Солістка колективу Катерина Павленко працює керівником хору ветеранів, Тарас Шевченко раніше був членом реп-групи, Ігор Діденчук грає більш ніж на 30 музичних інструментах. З початку створення склад Go_Aзмінювався 14 разів.

Названо представника України на Євробаченні 2020

Перша пісня "Коляда", представлена в соцмережах в грудні 2012 року прозвучала під час репортажу на одному з телевізійних каналів.

Бали журі в фіналі Національного відбору розподілилися таким чином:

  • 6 - Go_A

  • 5 - KRUTЬ

  • 4 - KHAYAT

  • 3 - David Axelrod

  • 2 - TVORCHI

  • 1 - Jerry Heil

Названо представника України на Євробаченні 2020

instagram.com/eurovision.ua

Глядацьке голосування:

  • Jerry Heil - 1

  • KRUTЬ - 4

  • Gо_A - 6

  • TVORCHI - 3

  • KHAYAT - 5

  • David Axelrod - 2

У першому півфіналі головним тріумфатором вечора стала KRUTЬ і отримала 16 балів від суддів і глядачів. Разом з нею до фіналу пройшла Jerry Heil і група Go-A, які набрали порівну балів. Співачка Ассоль, яка прославилася в дитинстві з піснею "Червоні вітрила" отримала по одному балу від суддів і глядачів.

Названо представника України на Євробаченні 2020

instagram.com/eurovision.ua

У другому півфіналі за результатами глядацького та суддівського голосування у фінал пройшли група TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Названо представника України на Євробаченні 2020

instagram.com/eurovision.ua

У фіналі Національного відбору багато артистів змінили свої номери, за що отримали похвалу від журі. Але, позитивні коментарі дісталися не всім - TVORCHI розкритикували через вокал, а Jerry Heil через номер.

Названо представника України на Євробаченні 2020

instagram.com/eurovision.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Опять селюков края шароварщина на свинячей мове
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Технар Олександр
Технар Олександр
Жуть! Яка вона страшна і потворна! Але в цьому її перевага. Якщо хтось в Європі не голосуватиме за неї - то це означатиме дискримінація і нетолерантність.
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Р Юлия
Р Юлия
У букмекеров коэффициент был 100 с чем-то на их победу, думала поставить гривен 100.эххххх Они крутые!
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