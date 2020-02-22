Названо представника України на Євробаченні 2020

В суботу, 22 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2020. В результаті країну представлятиме Gо_A.

За право виступити від України на Євробаченні також боролися Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Gо_A

Go_A - український електрофольк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв.

Пісня, з якою група представить Україну на Євробаченні, називається "Соловей".

Гурт заснував музикант Тарас Шевченко.

Солістка колективу Катерина Павленко працює керівником хору ветеранів, Тарас Шевченко раніше був членом реп-групи, Ігор Діденчук грає більш ніж на 30 музичних інструментах. З початку створення склад Go_Aзмінювався 14 разів.

Перша пісня "Коляда", представлена в соцмережах в грудні 2012 року прозвучала під час репортажу на одному з телевізійних каналів.

Бали журі в фіналі Національного відбору розподілилися таким чином:

6 - Go_A

5 - KRUTЬ

4 - KHAYAT

3 - David Axelrod

2 - TVORCHI

1 - Jerry Heil

instagram.com/eurovision.ua

Глядацьке голосування:

Jerry Heil - 1

KRUTЬ - 4

Gо_A - 6

TVORCHI - 3

KHAYAT - 5

David Axelrod - 2

У першому півфіналі головним тріумфатором вечора стала KRUTЬ і отримала 16 балів від суддів і глядачів. Разом з нею до фіналу пройшла Jerry Heil і група Go-A, які набрали порівну балів. Співачка Ассоль, яка прославилася в дитинстві з піснею "Червоні вітрила" отримала по одному балу від суддів і глядачів.

instagram.com/eurovision.ua

У другому півфіналі за результатами глядацького та суддівського голосування у фінал пройшли група TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

instagram.com/eurovision.ua

У фіналі Національного відбору багато артистів змінили свої номери, за що отримали похвалу від журі. Але, позитивні коментарі дісталися не всім - TVORCHI розкритикували через вокал, а Jerry Heil через номер.

instagram.com/eurovision.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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