Названо представника України на Євробаченні 2020

В суботу, 22 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2020. В результаті країну представлятиме Gо_A.
За право виступити від України на Євробаченні також боролися Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.
Gо_A
Go_A - український електрофольк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв.
Пісня, з якою група представить Україну на Євробаченні, називається "Соловей".
Гурт заснував музикант Тарас Шевченко.
Солістка колективу Катерина Павленко працює керівником хору ветеранів, Тарас Шевченко раніше був членом реп-групи, Ігор Діденчук грає більш ніж на 30 музичних інструментах. З початку створення склад Go_Aзмінювався 14 разів.
Перша пісня "Коляда", представлена в соцмережах в грудні 2012 року прозвучала під час репортажу на одному з телевізійних каналів.
Бали журі в фіналі Національного відбору розподілилися таким чином:
6 - Go_A
5 - KRUTЬ
4 - KHAYAT
3 - David Axelrod
2 - TVORCHI
1 - Jerry Heil
instagram.com/eurovision.ua
Глядацьке голосування:
Jerry Heil - 1
KRUTЬ - 4
Gо_A - 6
TVORCHI - 3
KHAYAT - 5
David Axelrod - 2
У першому півфіналі головним тріумфатором вечора стала KRUTЬ і отримала 16 балів від суддів і глядачів. Разом з нею до фіналу пройшла Jerry Heil і група Go-A, які набрали порівну балів. Співачка Ассоль, яка прославилася в дитинстві з піснею "Червоні вітрила" отримала по одному балу від суддів і глядачів.
instagram.com/eurovision.ua
У другому півфіналі за результатами глядацького та суддівського голосування у фінал пройшли група TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.
instagram.com/eurovision.ua
У фіналі Національного відбору багато артистів змінили свої номери, за що отримали похвалу від журі. Але, позитивні коментарі дісталися не всім - TVORCHI розкритикували через вокал, а Jerry Heil через номер.
instagram.com/eurovision.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
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