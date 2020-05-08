Стало відомо, де живе Маркл і Гаррі: фото розкішного особняка

Принц Гаррі і Меган Маркл знімають будинок у актора Тайлера Перрі в Лос-Анджелесі. Шикарний особняк коштує близько 18 мільйонів доларів. Оренда ж, за деякими даними, коштує 20-40 тисяч доларів на місяць.

Тайлер Перрі побудував цей будинок з нуля, взявши землю за 4,3 мільйона доларів 16 років тому. Про це повідомляє Daily Mail.

Особняк побудований в тосканському стилі, в ньому вісім спалень і 12 ванних кімнат. Вілла розташована на вершині пагорба в охоронюваному комплексі Beverly Ridge Estates.

"Їх команда допомогла їм вибрати місце в Лос-Анджелесі. У Беверлі-Рідж є свої власні охоронювані ворота, а у власності Тайлера є додаткові ворота, за якими стежить їх служба безпеки. Беверлі-Рідж - відмінне місце, щоб залишитися непоміченим. Їхні сусіди - це в основному багаті бізнесмени, а не пліткарі зі світу шоу-бізнесу. Безумовно, це приголомшливе місце, це один з найкрасивіших і найбажаніших районів Лос-Анджелеса. у Беверлі-Рідж всього 14 будинків, але це дуже престижне місце", - говорить інсайдер.

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