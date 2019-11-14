"Важлива кожна година!" Стало відомо, чи є шанси у хворої на рак Заворотнюк

Учасник одного з сезонів проекту "Льодовиковий період" на Першому каналі, який вела Анастасія Заворотнюк, на умовах анонімності розповів про стан хворої на рак головного мозку акторки.
Так, за його словами вона не перебуває за крок до смерті й продовжує лікування, пише видання "Дни.ру".
Уніан
Насамперед спортсмен підтвердив чутки про рак мозку 48-річної акторки, зазначивши водночас, що та аж ніяк не на порозі смерті, як передбачалося ще місяць тому.
"На щастя, як мені розповіли, помітили захворювання на стадії, коли ситуація не була незворотною, як у випадку з Жанною Фріске. А це дуже важливо в цьому разі. Важливий кожен день і година! До того ж, неоціненну допомогу надала особисто Тетяна Навка, яка близько до серця взяла хворобу Насті і зробила через свої зв'язки все можливе, щоб впоратися з цією бідою", – стверджує джерело.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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