"Важлива кожна година!" Стало відомо, чи є шанси у хворої на рак Заворотнюк

Учасник одного з сезонів проекту "Льодовиковий період" на Першому каналі, який вела Анастасія Заворотнюк, на умовах анонімності розповів про стан хворої на рак головного мозку акторки.

Так, за його словами вона не перебуває за крок до смерті й продовжує лікування, пише видання "Дни.ру".

Уніан

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Насамперед спортсмен підтвердив чутки про рак мозку 48-річної акторки, зазначивши водночас, що та аж ніяк не на порозі смерті, як передбачалося ще місяць тому.

"На щастя, як мені розповіли, помітили захворювання на стадії, коли ситуація не була незворотною, як у випадку з Жанною Фріске. А це дуже важливо в цьому разі. Важливий кожен день і година! До того ж, неоціненну допомогу надала особисто Тетяна Навка, яка близько до серця взяла хворобу Насті і зробила через свої зв'язки все можливе, щоб впоратися з цією бідою", – стверджує джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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