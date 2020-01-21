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21 січня • оновлено в 16:12
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Стало гірше? Заворотнюк раптово зникла з лікарні

1.8т
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Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, зникла з реабілітаційного центру елітної клініки на Рубльовці.

Доглядальниця клініки, де до недавнього часу лежала актриса, заявила, що їй могло стати гірше і вона не виходить з палати, пише Telegram-канал "НеМалахов".

Актриса Анастасія Заворотнюк

Актриса Анастасія Заворотнюк

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"Палата моєї клієнтки знаходиться поруч з палатою Заворотнюк. Раніше я бачила, як її возили на процедури, а тепер ні. Або їй стало гірше і вона прикута до ліжка. Або її відвезли. Нам таке не говорять. Ми про свого клієнта не все знаємо. Але факт залишається фактом. Раніше вона навіть групові заняття в басейні відвідувала. А тепер пропала", - розповіла жінка.

Стало гірше? Заворотнюк раптово зникла з лікарні

Анастасія Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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