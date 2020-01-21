Стало гірше? Заворотнюк раптово зникла з лікарні

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, зникла з реабілітаційного центру елітної клініки на Рубльовці.
Доглядальниця клініки, де до недавнього часу лежала актриса, заявила, що їй могло стати гірше і вона не виходить з палати, пише Telegram-канал "НеМалахов".
Актриса Анастасія Заворотнюк
"Палата моєї клієнтки знаходиться поруч з палатою Заворотнюк. Раніше я бачила, як її возили на процедури, а тепер ні. Або їй стало гірше і вона прикута до ліжка. Або її відвезли. Нам таке не говорять. Ми про свого клієнта не все знаємо. Але факт залишається фактом. Раніше вона навіть групові заняття в басейні відвідувала. А тепер пропала", - розповіла жінка.
Анастасія Заворотнюк
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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