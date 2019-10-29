"Стала жертвою порчі": ЗМІ знайшли винуватицю смерті Началової

ЗМІ звинуватили в смерті російської співачки Юлії Началової її подругу і директора Ганну Ісаєву. Так, за словами журналістів незадовго до смерті артистка звернулася до ясновидиці і та заявила, що близька подруга навела на неї порчу.

У ЗМІ припустили, що нею може бути тільки Ісаєва, пише "Собеседник".

Началова і Ісаєва Дом-2 LIFE

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Сама Ісаєва прокоментувала ситуацію, що склалася.

"Звичайно, ця подруга, про яку Юлі сказала ясновидиця, не я. Як таке взагалі могли придумати? Ці плітки розпускають за моєю спиною масово. Але я відповідально заявляю: з Юлею ми спілкувалися до самого останнього моменту. Більш того, я до сих пір не можу звикнути до того, що Юльки з нами немає. Кожен день натикаюся в телефоні на її фотографії і відео і плачу. Коли я дізналася про те, які плітки ходять в шоубізнесі, я була в жаху", - прокомме нтіровала ситуацію Ісаєва.

Юлія Началова зі своїм директором ВокругТВ

Ісаєва впевнена, що подібні чутки можуть розпускати заздрісники.

"Я не розумію, що мені робити?. Як зупинити ці плітки, не розумію! За роки своєї роботи в шоубизнесе я, звичайно, чула всяке. Але щоб так очорняти людини? Хіба так можна? Можу вам сказати: батьки Юлі та її близьке оточення знають ім'я цієї дівчини. Більш того, я особисто допомогла цій дівчині повернутися в сім'ю після смерті Юлі і реабілітувати її відносини з рідними співачки. Тому що я ніколи не вірила в слова цієї ясновидиці", - додала вона.

Ганна Ісаєва і Юлія Началова Дни.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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