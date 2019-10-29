"Стала жертвою порчі": ЗМІ знайшли винуватицю смерті Началової

ЗМІ звинуватили в смерті російської співачки Юлії Началової її подругу і директора Ганну Ісаєву. Так, за словами журналістів незадовго до смерті артистка звернулася до ясновидиці і та заявила, що близька подруга навела на неї порчу.
У ЗМІ припустили, що нею може бути тільки Ісаєва, пише "Собеседник".
Началова і Ісаєва
Дом-2 LIFE
Сама Ісаєва прокоментувала ситуацію, що склалася.
"Звичайно, ця подруга, про яку Юлі сказала ясновидиця, не я. Як таке взагалі могли придумати? Ці плітки розпускають за моєю спиною масово. Але я відповідально заявляю: з Юлею ми спілкувалися до самого останнього моменту. Більш того, я до сих пір не можу звикнути до того, що Юльки з нами немає. Кожен день натикаюся в телефоні на її фотографії і відео і плачу. Коли я дізналася про те, які плітки ходять в шоубізнесі, я була в жаху", - прокомме нтіровала ситуацію Ісаєва.
Юлія Началова зі своїм директором
ВокругТВ
Ісаєва впевнена, що подібні чутки можуть розпускати заздрісники.
"Я не розумію, що мені робити?. Як зупинити ці плітки, не розумію! За роки своєї роботи в шоубизнесе я, звичайно, чула всяке. Але щоб так очорняти людини? Хіба так можна? Можу вам сказати: батьки Юлі та її близьке оточення знають ім'я цієї дівчини. Більш того, я особисто допомогла цій дівчині повернутися в сім'ю після смерті Юлі і реабілітувати її відносини з рідними співачки. Тому що я ніколи не вірила в слова цієї ясновидиці", - додала вона.
Ганна Ісаєва і Юлія Началова
Дни.ру
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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