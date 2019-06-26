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"Ср*ч і ла*но": скандал з російським блогером BadComedian отримав розв'язку

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Російська кінокомпанія Kinodanz, яка подала в суд на популярного відеоблогера Євгена Баженова через огляд їхнього фільму, відкликала позов.

Підсумки гучного скандалу BadComedian підвів у ролику на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Євген Баженов, Євген Мединський (міністр культури РФ) і Ксенія Собчак

Євген Баженов, Євген Мединський (міністр культури РФ) і Ксенія Собчак

"Чим все закінчилося? Kinodanz відкликали позов. Я не можу розголошувати те, що було на переговорах, але скажу так: огляди мають відповідати букві закону. Як вони до цього і відповідали. Ніяких вилучень і штрафів не буде. На цьому і розійшлися", – розповів Баженов.

Євген Баженов (BadComedian)

Євген Баженов (BadComedian)

Кадр з відео

За його словами, складніше все вийшло із Міністерством культури РФ. Він задавав питання, на якій підставі такі фільми, як у Kinodanz, взагалі спонсоруються.

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"На що було отримано відповідь: "у суді ми брати участі не будемо". Класно напевно з вами в "крокодила" грати", – зіронізував блогер.

Він додав, що допитливий користувач "Пікабу" все ж відправив офіційний запит міністерству, щоб з'ясувати, чому воно виділяє гроші.

"Фільм, який знятий англійською мовою з персонажами, які не мають відношення до Росії та грабують європейське казино, спонсорувався, так як є національним фільмом", – йшлося у відповіді Мінкульту.

"Ср*ч і ла*но": скандал з російським блогером BadComedian отримав розв'язку

Також Баженов прокоментував ситуацію з російською журналісткою Ксенією Собчак, яка "вписалася" за нього, коли скандал набрав обертів. Він нагадав, що телеведуча вирвала його слова з контексту, заявивши, ніби BadComedian не збирається йти на мирову з кіностудією.

Собчак скаржилася, що допомогла Баженову, а він відмовився від допомоги

Собчак скаржилася, що допомогла Баженову, а він відмовився від допомоги

кадр з відео

"На своєму каналі на YouTube вона стравити якихось модниць, після чого одна з учасниць опублікувала пост, де розповіла, що її звали на інтерв'ю, а не на ринок. Але на ділі, ніякого інтерв'ю не передбачалося. То мав бути с*ач, ла*но та нескінченна балаканина зі скандалом. Все так і вийшло. Це наштовхнуло мене на думки. Спочатку Ксенія подзвонила мені щодо інтерв'ю. Ніде не було згадки про Kinodanz. Як тільки я відповів "ні", буквально через кілька годин виявилося, що Ксенія домовилася з Kinodanz, вони готові розірвати позов. Жодне ЗМІ за кілька днів не змогло додзвонитися, а Ксенія Анатоліївна за кілька годин змогла. Залишилося тільки прийти до неї на шоу і влаштувати з ними дебати", – додав блогер.

Він також звернувся до Собчак, висловивши їй подяку за небайдужість. Однак Баженов попросив її зробити так, щоб вони більше ніколи не перетиналися.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Kinodanz подала в суд на Баженова на початку 2019 року через огляд фільму "За гранню реальності". Він нібито порушив авторські права та зіпсував їм репутацію. У підсумку з Баженова зажадали видалити відео і заплатити мільйон рублів штрафу.

Пізніше за блогера заступилися продюсери, режисери та журналісти в Росії. Серед них виявилися навіть ті, хто потрапляв під критику в оглядах BadComedian.

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
скандалиблогерфільм
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