"Справедливість восторжествувала!" Чоловік Повалій зробив заяву про українське видання

Чоловік співачки Таїсії Повалій, продюсер Ігор Ліхута зробив заяву через блокування груп в Facebook ряду українських видань.

Про це Ліхута написав у себе на сторінці. "Відповідальний за політику кібербезпеки в Facebook Натаніель Глейхер повідомив, що всього компанія видалила 168 облікових записів, 149 сторінок і 79 груп, серед яких були FB-сторінки сайтів Znaj.ua, Politeka і Hyser, які позиціонують себе як ЗМІ", - зазначив продюсер .

"Так звані журналісти поширювали недостовірну інформацію, а сторінки керувалися за допомогою фейкових акаунтів, імена яких постійно змінювалися. Їх"адміністратори" публікували інформацію про знаменитостей, шоу-бізнес, спорт, місцеві і міжнародні новини, політичні і економічні проблеми, включаючи навіть українські вибори, політичних кандидатів і критику різних громадських діячів", - додав Ліхута.

За словами чоловіка Повалій, "так звані ЗМІ заробляють на іменах артистів, завдання одне - кликабельность і відвідуваність".

"А то, що інформація недостовірна - нікого не хвилює. Те, що брешуть своїм же читачам - по боку! Ці ресурси досі продовжують використовувати заголовки: "Втеча Повалій" "Скандальна, одіозна співачка" і виливають весь цей бруд прямо в очі людей, сіючи ненависть і злість. А найстрашніше, що українські читачі щиро довіряють таким ось "ЗМІ"! Стаття за 17 вересня, але радіти ніколи не пізно!" - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліхута пояснив, чому було вирішено скасувати ювілейний концерт Повалій в Києві.

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