Справа на сотні тисяч: Лоліта виявилася в центрі фінансового скандалу

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська відмовилася оплачувати 600 тисяч рублів боргу за комунальні послуги.

Про це повідомляє РАПСІ з посиланням на прес-службу Басманного суду Москви, де уточнюється, що зірка подавала апеляцію.

"У суді зареєстровано апеляційну скаргу Лоліти Мілявської на постанову Басманного суду Москви про стягнення заборгованості за послуги ЖКГ в 609 тисяч рублів, а також пені й судових витрат", – повідомили в суді.

Уточнюється, що в червні Басманний суд частково задовольнив позов ТВЖ і стягнув з Мілявської понад 720 тисяч рублів. Вона вже не вперше судиться з Товариством власників житла. Зокрема, в травні 2012 року Басманний суд Москви відхилив позов "Таганської площі" про стягнення з неї плати за комуналку в розмірі понад 330 тисяч рублів.

Лоліта пліткар

Крім того, Лоліта оскаржувала рішення загальних зборів власників приміщення багатоквартирного будинку про створення й вступ у товариство власників житла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні стало відомо, що на Лоліту подали в суд за заборгованість з оплати комунальних послуг в розмірі 760 тисяч рублів.

29 березня відбулося засідання Басманного суду Москви, де розглядалася справа Мілявської. Співачка назвала спробою крадіжки позов товариства власників житла та пояснила свою відмову платити за ЖКГ тим, що послуги були оплачені.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!