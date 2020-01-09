Справа Бочкарьової прийняла несподіваний поворот

Слідство припинило кримінальну справу проти російської актриси Наталії Бочкарьової. Тепер МВС просить суд призначити актрисі тільки штраф.
Артистку звинувачували за статтею "Незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів", пише "Комсомольская правда".
Наталя Бочкарьова
"У Преображенський районний суд Москви 9 січня 2020 року надійшла кримінальна справу стосовно Бочкарьової Наталії Володимирівни з постановою органів попереднього розслідування про припинення кримінальної справи і призначення міри кримінально-правового характеру у вигляді судового штрафу", – повідомляє прес-служба суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на грунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, проте помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
18 жовтня Бочкарьову позбавили прав після скандалу з наркотиками.
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