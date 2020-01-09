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9 січня • оновлено в 17:51
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Справа Бочкарьової прийняла несподіваний поворот

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Слідство припинило кримінальну справу проти російської актриси Наталії Бочкарьової. Тепер МВС просить суд призначити актрисі тільки штраф.

Артистку звинувачували за статтею "Незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів", пише "Комсомольская правда".

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

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"У Преображенський районний суд Москви 9 січня 2020 року надійшла кримінальна справу стосовно Бочкарьової Наталії Володимирівни з постановою органів попереднього розслідування про припинення кримінальної справи і призначення міри кримінально-правового характеру у вигляді судового штрафу", – повідомляє прес-служба суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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