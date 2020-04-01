"Сповідь пропащої особистості": Земфіру розгромили в мережі за пісню про Крим

Російська співачка Земфіра випустила новий сингл під назвою "Крим". Його розкритикували в мережі.

Відповідну пісню артистка опублікувала на особистому YouTube-каналі. Зазначимо, що в композиції вона всього лише раз згадала назву півострова (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця сторінки).

Земфіра Фото: instagram/zemfiralive

"Если ты будешь со мною жить – я попробую бросить пить. Однозначно, брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой, как у больной. И нам пришлось бы поехать в Крым", – співає Земфіра.

Земфіра Фото: instagram/zemfiralive

До речі, співачка закрила коментарі до своєї публікації. Однак користувачі висловили свою негативну думку на інших YouTube-каналах, де був опублікований її трек. Один із них заявив, що нова пісня Земфіри – це "сповідь пропащої особистості".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса театру і кіно Рената Литвинова розповіла подробиці своїх взаємин зі співачкою Земфірою.

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