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2 квітня • оновлено в 00:39
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"Сповідь пропащої особистості": Земфіру розгромили в мережі за пісню про Крим

6.1т
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Російська співачка Земфіра випустила новий сингл під назвою "Крим". Його розкритикували в мережі.

Відповідну пісню артистка опублікувала на особистому YouTube-каналі. Зазначимо, що в композиції вона всього лише раз згадала назву півострова (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця сторінки).

Земфіра

Земфіра

Фото: instagram/zemfiralive

"Если ты будешь со мною жить – я попробую бросить пить. Однозначно, брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой, как у больной. И нам пришлось бы поехать в Крым", – співає Земфіра.

Земфіра

Земфіра

Фото: instagram/zemfiralive

До речі, співачка закрила коментарі до своєї публікації. Однак користувачі висловили свою негативну думку на інших YouTube-каналах, де був опублікований її трек. Один із них заявив, що нова пісня Земфіри – це "сповідь пропащої особистості".

"Сповідь пропащої особистості": Земфіру розгромили в мережі за пісню про Крим
"Сповідь пропащої особистості": Земфіру розгромили в мережі за пісню про Крим
"Сповідь пропащої особистості": Земфіру розгромили в мережі за пісню про Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса театру і кіно Рената Литвинова розповіла подробиці своїх взаємин зі співачкою Земфірою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Земфіра
Місце
Росія
Теги
Новини Криму Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Опять у х\а\х\е\л\о\в фантомные боли...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Не проходит п0па у чуб@теньких. Шесть лет ан@льной боли! Не могу не порадоваться за них.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Прокапало Ігор, ты меня раскусил. На самом деле я инопланетный разведчик. Только не говори никому.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Крым Андрей, ты ведь никакой не Крымчанин. Чего ты гонишь?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Для лoxлов Крым стал стигмой. Пора бы уже успокоиться и принять реальность, как она есть. У вас куда более насущные проблемы в стране, у вас государства нет. А считать, сколько раз в песне упоминается Крым... Вы больные?
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Экель Анатолий
Экель Анатолий
Кристина Cтефанова, Кристина, рад за Ваше Феодальное государство
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