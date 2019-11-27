"Спонсор війни – Росія!" Кондратюк жорстко висловився про Ротару та Путіна

Відомий український музичний продюсер і ведучий Ігор Кондратюк відреагував на скандал, який розгорнувся навколо української співачки Софії Ротару.

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що спонсором війни між Росією і Україною є РФ та її президент Володимир Путін.

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"Якийсь Сергій Лавров розвіяв найгучнішу сенсацію російської агресії проти України: про спонсорство цієї війни Софією Ротару! Для довідки "сергіїв лаврових": спонсором війни Росії проти України та анексії Криму є Росія на чолі з її президентом-х*йлом. "Спонсором" АТО є держава-жертва російської агресії – Україна – та її свідомі й небайдужі громадяни, які вважають, що Батьківщину потрібно захищати від зовнішньої агресії", – написав Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року-2018" в Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, звинувативши в бажанні заробити грошей.

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