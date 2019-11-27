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29 листопада • оновлено в 12:16
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"Спонсор війни – Росія!" Кондратюк жорстко висловився про Ротару та Путіна

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Відомий український музичний продюсер і ведучий Ігор Кондратюк відреагував на скандал, який розгорнувся навколо української співачки Софії Ротару.

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що спонсором війни між Росією і Україною є РФ та її президент Володимир Путін.

"Спонсор війни – Росія!" Кондратюк жорстко висловився про Ротару та Путіна
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"Якийсь Сергій Лавров розвіяв найгучнішу сенсацію російської агресії проти України: про спонсорство цієї війни Софією Ротару! Для довідки "сергіїв лаврових": спонсором війни Росії проти України та анексії Криму є Росія на чолі з її президентом-х*йлом. "Спонсором" АТО є держава-жертва російської агресії – Україна – та її свідомі й небайдужі громадяни, які вважають, що Батьківщину потрібно захищати від зовнішньої агресії", – написав Кондратюк.

"Спонсор війни – Росія!" Кондратюк жорстко висловився про Ротару та Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року-2018" в Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, звинувативши в бажанні заробити грошей.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Софія Ротару Ігор Кондратюк
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hunt andres
hunt andres
Какой смелый кондратюк:-) Хероя вукраины ему надо дать! Мощно, феерично раздавил гадину лохлятской черевичкой:-) ДБ. Украинцы, у вас много таких больных?
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Mega Death
Mega Death
Всё очень просто. Украина должна быть разделена между соседями. А оставшиеся вокруг Киева несколько областей, должны будут отрабатывать долги, которые набрали))
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hunt andres
hunt andres
Mega Death, Все правильно. Проект не удался. Бывает. Надо исправлять ошибки. Всем миром. Который, увы, не с ними:-)
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1
Zaytseva Antonina
Zaytseva Antonina
Mega Death, у вас диктатор 20+років.Ні про який здоровий глузд у такій країні йти мова не може.І Ротару тут ні до чого.Не пишіть нам і не ганьбіться.
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0
Santi Amonito
Santi Amonito
А чевой-то к@цапы на правду окрысились?, - Кондратюк-то прав в отношении ху*ла и к@цапстана, - на правду нельзя обижаться.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Poster Shlagov, ха-ха-ха, тварь тупая, Ротару может содержать пол-паРаши. А твоя мамаша -алкашка будет слушать "Рюмку водки на столе" и тебя растить дальше, малолетнего алкоголика. Чуешь разницу, упоротое ботоксом, михайлов и Ротару.
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
Santi Amonito, У Кондрата нет желания отправить Ротару деньги зарабатывать не в страну-агрессор а куда нибудь в другую сторону? Вот тогда может он и будет прав, а пока, что он ху*ло и по словам и по действиям.
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