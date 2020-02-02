Співак з Китаю зворушив хітом Вакарчука на "Голосі країни"

Учасник "Голос країни-10" з Китаю Сюй Юн Чуань розвернув до себе відразу три тренерські крісла, виконавши хіт українського гурту "Океан Ельзи".
Для свого виступу 25-річний хлопець, який є іноземним студентом Київського університету музики ім. Глієра і два роки вивчає українську мову, обрав композицію під назвою "Не твоя війна".
Сюй Юн Чуань
кадр з "Голос країни-10"
Виступ Сюй Юн Чуань підкорив всіх глядачів, які аплодували йому стоячи і кричали "Молодець!".
Оцінили спів хлопця Дан Балан, Monatik і Потап з Настею Каменських, які розвернулися на голос учасника.
"Ти мій брат. Ти відчуваєш мене, а я відчуваю тебе", – заявив Балан.
Сюй Юн Чуань
кадр з "Голос країни-10"
У свою чергу Потап і Настя Каменських зізналися, що захоплюються тим, що Сюй Юн Чуань вивчає українську мову. Також вони відзначили, що в шоу важливіший голос, а не акцент.
У результаті Сюй Юн Чуань обрав своїм тренером Дана Балана.
Сюй Юн Чуань
кадр з "Голос країни-10"
Дан Балан і Сюй Юн Чуань
кадр з "Голос країни-10"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Балана застукали за фліртом з Тіною Кароль під час третього ефіру проекту "Голос країни-10".
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