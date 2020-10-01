Співак Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі на виборах у Грузії
Артист Вахтанг Кікабідзе очолив список партії "Єдиний національний рух", засновником якої є експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.
Центральна виборча комісія 1 жовтня завершила реєстрацію суб'єктів парламентських виборів, які відбудуться 31 жовтня. Одна з лідерів ЄНР Тіна Бокучава повідомила, що першим номером у партійному списку названо 82-річного Кікабідзе, пише Інтерфакс.
"Це наш спільний вибір, оскільки Кікабідзе є символом патріотизму та непідкупності", – наголосила Бокучава.
Зазначимо, що раніше співак не проявляв політичної партійної активності. У 2008 році Кікабідзе відмовився виступати в Росії. Нещодавно співак заявив, що час президентства Володимира Путіна в Росії вже минув. Він звинуватив політика в тому, що той "грає в завойовника", чого робити не можна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 серпня голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину, незважаючи на те, що там щодо нього зареєстрували кілька кримінальних проваджень.
Саакашвілі вирішив залишити Україну й повернутися в Грузію нібито через майбутні парламентські перегони.
Водночас він запевнив, що залишиться на держслужбі в Києві.
Зі свого боку, міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані попередила, що в разі, якщо Саакашвілі повернеться на батьківщину, його затримають просто на кордоні.
Проте 7 вересня грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри.