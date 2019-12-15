"Вона співачка світу!" Український продюсер заступився за Ротару, яка виступає в Росії

Українську співачку Софію Ротару вже "пізно цькувати" через регулярні концерти в Росії.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV відомий продюсер Володимир Бебешко, коментуючи виступ Ротару в Москві на "Пісні року".

"Вона щороку їздить до Росії, отримує заслужені нагороди, вона співачка світу, народна артистка Молдови, України, Росії, СРСР. Їй 72 роки. Мені здається, вже пізно її цькувати, щось говорити. Це як Алла Пугачова", – заявив Бебешко.

"Повірте, вона любить Україну не менше, ніж ті, хто її цькують. А може і більше. Я з нею працював. Вона вважає, що заслужено отримує свої нагороди, і вона співає для тих українців, які живуть ву Росії і приходять її слухати. Це також українці – і заробітчани, і люди, які виїхали", – зазначив він.

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікаючи в бажанні заробити грошей.

Коли Ротару все-таки приїхала до Росії для участі в "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.

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