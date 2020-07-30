Співачка Валерія прокоментувала чутки про нетрадиційну орієнтацію сина

Відома російська співачка Валерія заявила, що сміялася з чуток про те, що її 20-річний син Арсеній нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Про це знаменитість розповіла в ефірі програми "Алена, блин!" на YouTube-канале Super. За її словами, Арсеній в 16 років пішов з дому, щоб жити з дівчиною (відео дивіться нижче).

Валерія з 20-річним сином Арсенієм Clutch.ua

"Він хотів самостійного життя, самостійно заробляти і самостійно жити", – пояснила 52-річна виконавиця.

Валерія розповіла, що сину також було смішно з чуток, які поширили в ЗМІ, про те, що він гей. Також співачка зізналася, що не є зі своїм чоловіком Йосипом Пригожини гомофобами. У них є багато друзів нетрадиційної сексуальної орієнтації. При цьому вона підкреслила, що виступає проти пропаганди одностатевих стосунків серед дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія звинуватила журналістів у наклепі щодо фінансового становища її родини.