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17 березня • оновлено в 12:20
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Співачка MamaRika вийшла заміж за КВНщика: перше весільне фото

3.4т
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Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, вийшла заміж за актора й КВНщика Сергія Середу.

Радісною новиною поділилася сама знаменитість, опублікувавши зворушливе фото на своїй сторінці в Instagram.

MamaRika і Сергій Середа

MamaRika і Сергій Середа

Instagram @serega_sereda

Судячи з геолокації на фотографії, весільна церемонія відбулася в Таїланді. На фотографії щасливі молодята позують у весільному вбранні на пляжі.

Так, MamaRika одягнена в ніжну мереживну сукню з глибоким декольте, а Сергій – в світлий костюм у білу смужку.

"Це сталося – тепер ми одружені. Щастю немає меж", – таким підписом супроводила знімок зірка.

Також весільним фото поділився на своїй сторінці і Сергій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка MamaRika показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона позувала в прозорому боді, яке демонструвало її стрункі форми, а також груди.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Гарна пара !!! Щасти Вам !!!
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