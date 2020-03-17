Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, вийшла заміж за актора й КВНщика Сергія Середу.
Радісною новиною поділилася сама знаменитість, опублікувавши зворушливе фото на своїй сторінці в Instagram.
MamaRika і Сергій Середа
Instagram @serega_sereda
Судячи з геолокації на фотографії, весільна церемонія відбулася в Таїланді. На фотографії щасливі молодята позують у весільному вбранні на пляжі.
Так, MamaRika одягнена в ніжну мереживну сукню з глибоким декольте, а Сергій – в світлий костюм у білу смужку.
"Це сталося – тепер ми одружені. Щастю немає меж", – таким підписом супроводила знімок зірка.
Також весільним фото поділився на своїй сторінці і Сергій.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка MamaRika показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона позувала в прозорому боді, яке демонструвало її стрункі форми, а також груди.
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