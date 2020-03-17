Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, вийшла заміж за актора й КВНщика Сергія Середу.

Радісною новиною поділилася сама знаменитість, опублікувавши зворушливе фото на своїй сторінці в Instagram.

MamaRika і Сергій Середа Instagram @serega_sereda

Судячи з геолокації на фотографії, весільна церемонія відбулася в Таїланді. На фотографії щасливі молодята позують у весільному вбранні на пляжі.

Так, MamaRika одягнена в ніжну мереживну сукню з глибоким декольте, а Сергій – в світлий костюм у білу смужку.

"Це сталося – тепер ми одружені. Щастю немає меж", – таким підписом супроводила знімок зірка.

Також весільним фото поділився на своїй сторінці і Сергій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка MamaRika показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона позувала в прозорому боді, яке демонструвало її стрункі форми, а також груди.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!