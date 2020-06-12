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12 червня • оновлено в 16:27
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Співачка Камбурова назвала виступи Алли Пугачової "вульгарними"

1.8т
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Російська співачка Олена Камбурова розкритикувала концертну програму примадонни Алли Пугачової "Різдвяні зустрічі" та її виступу на них.

Так, за словами артистки, Алла Борисівна не раз запрошувала її взяти участь в концерті, проте вона відмовлялася через "неприйнятну атмосферу зустрічей" та "вульгарні виступи примадонни". Про це Камбурова розповіла в інтерв'ю виданню "Експрес газета".

Олена Камбурова та Алла Пугачова

Олена Камбурова та Алла Пугачова

"Що стосується Пугачової, то вона запрошувала мене виступити у своїх "Різдвяних зустрічах", але я відмовилася. Атмосфера цих зустрічей для мене неприйнятна. Та й вульгарності у виступах Алли вистачало", – заявила Камбурова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін показав на відео свою 71-річну дружину, легендарну співачку Аллу Пугачову. Вона дефілювала біля свого будинку.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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