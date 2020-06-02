Співачка Алсу вперше показала трирічного сина

Російська співачка Алсу поділилася зворушливим сімейним фото, на якому вперше показала трирічного сина Рафаеля.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона також позувала зі своїми доньками – 13-річною Сафіною та 12-річною Мікеллою.

Співачка Алсу Фото: instagram/alsou_a

"Весь сенс мого життя, весь мій світ – в одному фото. Бережіть один одного", – написала Алсу.

Алсу з доньками і сином Фото: instagram/alsou_a

Зазначимо, що шанувальники під публікацією співачки залишили багато позитивних коментарів.

Нагадаємо, що співачка народила сина Рафаеля три роки тому і відтоді не показує малюка. При цьому Алсу періодично викладає знімки своїх доньок. Сама артистка зовсім недавно спілкувалася з шанувальниками й зазначила, що не буде показувати сина ще як мінімум кілька років.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на чоловіка російської співачки Алсу бізнесмена Яна Абрамова подали в суд.

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