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2 червня • оновлено в 11:08
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Співачка Алсу вперше показала трирічного сина

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Російська співачка Алсу поділилася зворушливим сімейним фото, на якому вперше показала трирічного сина Рафаеля.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона також позувала зі своїми доньками – 13-річною Сафіною та 12-річною Мікеллою.

Співачка Алсу

Співачка Алсу

Фото: instagram/alsou_a

"Весь сенс мого життя, весь мій світ – в одному фото. Бережіть один одного", – написала Алсу.

Алсу з доньками і сином

Алсу з доньками і сином

Фото: instagram/alsou_a

Зазначимо, що шанувальники під публікацією співачки залишили багато позитивних коментарів.

Співачка Алсу вперше показала трирічного сина
Співачка Алсу вперше показала трирічного сина
Співачка Алсу вперше показала трирічного сина

Нагадаємо, що співачка народила сина Рафаеля три роки тому і відтоді не показує малюка. При цьому Алсу періодично викладає знімки своїх доньок. Сама артистка зовсім недавно спілкувалася з шанувальниками й зазначила, що не буде показувати сина ще як мінімум кілька років.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на чоловіка російської співачки Алсу бізнесмена Яна Абрамова подали в суд.

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