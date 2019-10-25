Спецслужби США допитали відомого репера, який виступив проти Трампа

Американський репер Маршалл Метерс, відомий як Eminem, був допитаний Секретною службою США після того, як у його піснях пролунали погрози на адресу президента США Дональда Трампа та його дочки Іванки.

Про це повідомляє Buzzfeed із посиланням на надані службою документи.

Отримані документи доводять, що Секретна служба США дійсно допитала репера. Згідно з ними, Метерс поводився "неприйнятно", а також "погрожував особам під захистом".

Приводом для розмови з артистом стали слова у його композиції Framed. У ній Емінем жорстко висловлюється проти Трампа і його дочки.

Зазначається, що сам репер згадував про допит спецслужбами у пісні під назвою The Ringer.

Так, артист неодноразово різко висловлювався щодо Трампа. У 2017 році він спонукав шанувальників на фестивалі "Редінг" вигукувати нецензурні образи на адресу американського президента.

А в синглі Campaign Speech ("Передвиборча промова"), випущеному у 2016-му, артист назвав політика "маріонеткою, що цілує д*пи".

Крім того, він записав дисс на Трампа.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий комедійний актор із США Джим Керрі намалював карикатуру, присвячену скандалу з можливим імпічментом Дональда Трампа після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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