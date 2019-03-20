"Спати не хотів": популярний блогер познущався над Собчак і її розлученням

Популярний у РФ блогер Аміран Сардаров пожартував над журналісткою Ксенією Собчак і її розлученням із актором Максимом Віторганом. Він заявив, мовляв, саме Собчак винна в тому, що вони розлучилися.

Про це Сардаров сказав у шоу "Обережно Собчак". Крім того, він зазначив, що журналістка "довела" Віторгана.

Скріншот із відео

Під час інтерв'ю Собчак намагалася донести до блогера те, що у стосунках між чоловіком і жінкою головне — це рівноправність. Але Сардаров був із нею не згоден і вирішив висловити власну думку щодо розлучення журналістки.

"Послухав би я Віторгана зараз. Він би напевно окропом вивергався. Я не знаю вашу історію, але я впевнений, що ваше розлучення — це твоя вина, — сказав Сардаров. — Довела чоловіка так, що придушила йому лібідо, вже і спати з нею не хотів. Крім агресії і негативу нічого з нього зараз не вийшло б. Ось результат їхнього шлюбу".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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