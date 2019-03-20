"Спати не хотів": популярний блогер познущався над Собчак і її розлученням

Популярний у РФ блогер Аміран Сардаров пожартував над журналісткою Ксенією Собчак і її розлученням із актором Максимом Віторганом. Він заявив, мовляв, саме Собчак винна в тому, що вони розлучилися.
Про це Сардаров сказав у шоу "Обережно Собчак". Крім того, він зазначив, що журналістка "довела" Віторгана.
Скріншот із відео
Під час інтерв'ю Собчак намагалася донести до блогера те, що у стосунках між чоловіком і жінкою головне — це рівноправність. Але Сардаров був із нею не згоден і вирішив висловити власну думку щодо розлучення журналістки.
"Послухав би я Віторгана зараз. Він би напевно окропом вивергався. Я не знаю вашу історію, але я впевнений, що ваше розлучення — це твоя вина, — сказав Сардаров. — Довела чоловіка так, що придушила йому лібідо, вже і спати з нею не хотів. Крім агресії і негативу нічого з нього зараз не вийшло б. Ось результат їхнього шлюбу".
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В 2016-му у них народився син.
У кінці 2018 року стало відомо, що стосунки пари на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із Богомоловим.
21 січня Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною. Пізніше з'явилися подробиці.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
Пізніше в інтерв'ю Ксенія зізналася, що в розриві з чоловіком замішана відсутність турботи і уваги.
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