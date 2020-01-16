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16 січня • оновлено в 15:50
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Солістка гурту KAZKA показала пишні форми в купальнику: пікантне фото

3.1т
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Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька в черговий раз довела, що любить своє тіло, порадувавши прихильників новим пікантним фото.

Так, відповідний знімок вона опублікувала в особистих Instagram-сторіз. На ньому зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми.

Олександра Зарицька

Олександра Зарицька

Фото: instagram/kazka.band

Олександра Зарицька у відвертому купальнику

Олександра Зарицька у відвертому купальнику

Фото: instagram/kazka.band

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Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Олександри Зарицької, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Олександра Зарицька на зйомках кліпу

Олександра Зарицька на зйомках кліпу

Фото: instagram/kazka.band

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру

Фото: instagram/kazka.band

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/kazka.band

Спокуслива Олександра Зарицька

Спокуслива Олександра Зарицька

Фото: instagram/kazka.band

Олександра Зарицька засвітила пишні груди

Олександра Зарицька засвітила пишні груди

Фото: instagram / kazka.band

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів через свою зовнішність, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Саша Зарицька
Місце
Україна
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Коментарі
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0
Цікаво
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hunt andres
hunt andres
Жесть.... И правда, казка:-)))
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0
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Я думал, шо она лучше ...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Доказала, что она свинина
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