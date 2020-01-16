Солістка гурту KAZKA показала пишні форми в купальнику: пікантне фото

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька в черговий раз довела, що любить своє тіло, порадувавши прихильників новим пікантним фото.

Так, відповідний знімок вона опублікувала в особистих Instagram-сторіз. На ньому зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми.

Олександра Зарицька Фото: instagram/kazka.band

Олександра Зарицька у відвертому купальнику Фото: instagram/kazka.band

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Олександри Зарицької, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Олександра Зарицька на зйомках кліпу Фото: instagram/kazka.band

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру Фото: instagram/kazka.band

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/kazka.band

Спокуслива Олександра Зарицька Фото: instagram/kazka.band

Олександра Зарицька засвітила пишні груди Фото: instagram / kazka.band

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів через свою зовнішність, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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