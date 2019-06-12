Соліст Rammstein зламав щелепу настирливому прихильнику

Соліст німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн, якому приписували романтичні стосунки з українською співачкою Світланою Лободою, зламав щелепу своєму прихильнику.

Як повідомляє видання Bild, інцидент стався в одному з готелів Мюнхена, де зупинилася група. Ліндеманн знаходився в барі зі знайомим і подругою Ланою. Там до нього підійшов житель Гамбурга з проханням зробити селфі, проте музикант відмовився.

Тілль Ліндеманн Фото: Legion-Media

Після цього шанувальник почав ображати подругу Ліндеманна. В ході бійки музикант ударив кривдника ліктем по обличчю, через що той отримав перелом щелепи.

Зазначається, що факт бійки виданню підтвердили в поліції Мюнхена. Сам Ліндеманн даний інцидент поки не прокоментував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тілль Ліндеманн відреагував на питання про роман зі Світланою Лободою. При цьому артист зізнався, що останнім часом він із задоволенням прокидається у Москві.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!