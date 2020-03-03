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3 березня • оновлено в 08:42
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Соліст Little Big розповів, як його послав Зеленський

8.4т
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Лідер гурту Little Big, який цього року представить Росію на Євробаченні, Ілля Прусікін згадав, як одного разу його послав Володимир Зеленський.

Так, ситуація сталася в 2001 році, коли вони поїхали до Сочі на фестиваль. Про це Прусікін розповів у шоу "Зашкварні історії", яке виходить на YouTube-каналі "Кліклак".

Група Little Big

Група Little Big

zolotoy.ru

Тоді на фестивалі виступала команда КВН "95 Квартал". Вони репетирували в холі готелю на восьмому поверсі. За словами Прусікіна, він зайшов в приміщення як раз під час репетиції і став передражнювати Зеленського. На що лідер "Квартал 95" розлютився.

"Він просто повертається і: "Пішов на х*й звідси, бл*, за*бав!",прокричав Зеленський, після чого Прусікін постарався швидше піти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про найзнаменитіші кліпи популярного російського гурту Little Big.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Місце
Росія
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Roma Roma
Roma Roma
Лучше бы Зеля пупкину так сказал!
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Пошел на х*й отсюда, бл*, за*бал! С тех пор мало что изменилось :)
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фил филька
фил филька
прикольный коллектив)
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