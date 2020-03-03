Соліст Little Big розповів, як його послав Зеленський

Лідер гурту Little Big, який цього року представить Росію на Євробаченні, Ілля Прусікін згадав, як одного разу його послав Володимир Зеленський.

Так, ситуація сталася в 2001 році, коли вони поїхали до Сочі на фестиваль. Про це Прусікін розповів у шоу "Зашкварні історії", яке виходить на YouTube-каналі "Кліклак".

Група Little Big zolotoy.ru

Тоді на фестивалі виступала команда КВН "95 Квартал". Вони репетирували в холі готелю на восьмому поверсі. За словами Прусікіна, він зайшов в приміщення як раз під час репетиції і став передражнювати Зеленського. На що лідер "Квартал 95" розлютився.

"Він просто повертається і: "Пішов на х*й звідси, бл*, за*бав!", – прокричав Зеленський, після чого Прусікін постарався швидше піти.

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