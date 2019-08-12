"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику

Російська модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з батьком своєї дочки актором Бредлі Купером, захопила шанувальників яскравими фото з пляжу.

Так, її помітили на відпочинку в Іспанії разом з мамою і 2-х річною донькою. Знімки опублікували в соціальній мережі Instagram.

Ірина Шейк hdfashion.tv

"Красуня", "Вогонь фігура", "Вона шикарна", "Звичайно шикарна, а як же ще?", "Яка вона красива", "Ірина подобається. Як зовні, так і по поведінці. Нічого зайвого ніколи не говорить", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, відносини Бредлі Купера і Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.

Криза в сім'ї знаменитостей назріла ще в 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги музиканта. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни почали труїти Гагу через Ірину Шейк.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram