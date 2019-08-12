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"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику

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Російська модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з батьком своєї дочки актором Бредлі Купером, захопила шанувальників яскравими фото з пляжу.

Так, її помітили на відпочинку в Іспанії разом з мамою і 2-х річною донькою. Знімки опублікували в соціальній мережі Instagram.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

hdfashion.tv

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"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику
"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику
"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику
"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику
"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику
"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику
"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику

"Красуня", "Вогонь фігура", "Вона шикарна", "Звичайно шикарна, а як же ще?", "Яка вона красива", "Ірина подобається. Як зовні, так і по поведінці. Нічого зайвого ніколи не говорить", - пишуть в мережі.

"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику
"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику
"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику
"Соковита фігурка": Шейк захопила мережу фото в купальнику

Нагадаємо, відносини Бредлі Купера і Ірини Шейк тривали чотири роки. Про те, що вони розлучилися, стало відомо в травні.

Криза в сім'ї знаменитостей назріла ще в 2018-му, після того як Купер почав працювати над фільмом "Зірка народилася". У картині він зіграв роль закоханого в героїню Леді Гаги музиканта. Саме під час зйомок, на думку інсайдерів, актор закрутив роман зі співачкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни почали труїти Гагу через Ірину Шейк.

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Особи
Ірина Шейк Бредлі Купер Леді Гага
Місце
США
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