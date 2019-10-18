"Соковита!" Екс-"ВІА Гра" засвітила груди й викликала захоплення

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча й актриса Тетяна Котова розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Так, зірка позувала у відвертій сукні з дуже глибоким декольте, продемонструвавши пишні груди. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Скоро нова пісня! Тільки я вам не говорила, якщо що", – запалила Котова фанатів.

Тетяна Котова блиснула грудьми в сукні instagram / kottova

Шанувальники були в захваті від нового знімка співачки. Деякі їй порадили підкорювати Голлівуд через таку красу.

"Тань, тобі час підкорювати Голлівуд", "Неймовірна красуня", "Космічна жінка, шикарна, ніжні груди, м'ясні соковиті стегна, смачні губки", "Ви дуже сексуальна", – відреагували шанувальники.

Тетяна Котова у відвертій сукні instagram / kottova

Тетяна Котова з глибоким декольте instagram / kottova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Котова поділилася серією еротичних знімків, на яких позувала практично без одягу.

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