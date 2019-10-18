Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 22:23
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Соковита!" Екс-"ВІА Гра" засвітила груди й викликала захоплення

1.8т Читати матеріал російською

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча й актриса Тетяна Котова розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Так, зірка позувала у відвертій сукні з дуже глибоким декольте, продемонструвавши пишні груди. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Скоро нова пісня! Тільки я вам не говорила, якщо що", – запалила Котова фанатів.

Тетяна Котова блиснула грудьми в сукні

Тетяна Котова блиснула грудьми в сукні

instagram / kottova

Новини
"Ого, я б припав до неї!" Джамала засвітила груди і викликала захоплення в мережі

Шанувальники були в захваті від нового знімка співачки. Деякі їй порадили підкорювати Голлівуд через таку красу.

"Тань, тобі час підкорювати Голлівуд", "Неймовірна красуня", "Космічна жінка, шикарна, ніжні груди, м'ясні соковиті стегна, смачні губки", "Ви дуже сексуальна", – відреагували шанувальники.

"Соковита!" Екс-"ВІА Гра" засвітила груди й викликала захоплення
"Соковита!" Екс-"ВІА Гра" засвітила груди й викликала захоплення
"Соковита!" Екс-"ВІА Гра" засвітила груди й викликала захоплення
Тетяна Котова у відвертій сукні

Тетяна Котова у відвертій сукні

instagram / kottova

Тетяна Котова з глибоким декольте

Тетяна Котова з глибоким декольте

instagram / kottova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Котова поділилася серією еротичних знімків, на яких позувала практично без одягу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Тетяна Котова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Молодец Обоз все женщины не вызывающие рвотных инстинктов давно выехали с Афроукраины на заработки проституцией а украинские мужчины в ком осталось малость порядочности и которые не насилует детей могут на обозе просто подрочить……...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так она из Виагры значит ее там меладзы рвали как хотели
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel