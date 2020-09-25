Соколова про боротьбу з раком: треба стати з ним на шлях війни і він зас*ить

Українська телеведуча та актриса Яніна Соколова, розповіла, як пережила рак. А також дала поради людям, які також зіткнулися з хворобою, як не здаватися.

Про це йшла мова в інтерв'ю для YouTube-шоу Олексія Гончаренка (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Рак – це дуже важка хвороба. Це хвороба, яка до кінця ще не вивчена попри новітні технології. Всім людям, які мають серед близьких, друзів або знайомих когось, хто хворий на рак, хочу сказати одне – треба максимальним чином зробити цей період в їхньому житті щасливим. Незалежно від ступеня їхньої хвороби. Я з цією хвороби винесла кілька дуже важливих висновків для себе. Перше: треба жити на повну та нічого не боятися. Друге, потрібно позбавлятися токсичних людей. А найголовніше, що потрібно запам'ятати – не буде другого шансу зробити себе щасливим", – поділилася Соколова.

Телеведуча також додала, що рак "боїться сміливих людей". Тому, щоб побороти його, потрібно "встати на шлях битви з ним".

"Рак любить безсилих та боїться сміливих. Тому він піде. Треба просто встати на шлях битви з ним. І він засцить, повір мені, я перевіряла", – підсумувала вона.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто зі знаменитостей також хворів на рак та переміг страшну хворобу.