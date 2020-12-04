Софія Ротару зібралася в Росію на "Пісню року" і похвалилася вбранням

Популярна українська співачка Софія Ротару зібралася в РФ на запис новорічного концерту "Пісня року". Артистка навіть встигла похвалитися вбранням, обраним для поїздки.

Відповідним фото у своїх Instagram-сторіз поділилася невістка 73-річної знаменитості Світлана Євдокименко. На ньому Ротару позувала у сукні яскраво-червоного кольору з воланами.

"Пісня року-2020", – коротко підписала публікацію невістка співачки.

Нагадаємо, новину про те, що Ротару зібралася на "Пісню року" раніше підтвердив і її концертний директор Сергій Лавров. Однак він зазначив, що виступатиме співачка на фестивалі абсолютно безкоштовно.

"Хочу підкреслити: виступ Ротару на фестивалі "Пісня року" буде безкоштовним. У Софії Михайлівни давня дружба з Ігорем Крутим, тому гонорар їй ніхто платити не буде", – підкреслив Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експомічниця української співачки Софії Ротару Ольга Коняхіна докладно розповіла про свій тюремний термін через артистку. Вона отримала шість років в'язниці за шахрайство.