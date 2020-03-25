У родині української співачки Софії Ротару сталося горе – помер чоловік її молодшої сестри Лідії – Сергій Хлябич.

Про це артистка повідомила в особистих Instagram-сторіз, опублікувавши фото родича.

Софія Ротару Фото: sivator.com

"Сьогодні вранці пішов з життя чоловік моєї сестри Лідії. Сумуємо і співчуваємо", – написала Ротару.

Сергій Хлябич Фото: instagram/sofiarotaru.official

Нагадаємо, що Сергій Хлябич і Лідія Ротару прожили в шлюбі майже 40 років, у них народилася донька, яку назвали на честь тітки – Софією. Дівчина почала свою сольну кар'єру під псевдонімом Sonya Kay. Хлябич – другий чоловік Лідії Ротару.

Лідія Ротару і Сергій Хлябич Фото: facebook/lidiia.rotaru

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно подібна трагедія сталася в родині відомого російського співака Миколи Баскова.

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