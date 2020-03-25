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25 березня • оновлено в 14:33
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Софія Ротару раптово повідомила про страшне горе в сім'ї: що сталося

3.3т
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У родині української співачки Софії Ротару сталося горе – помер чоловік її молодшої сестри Лідії – Сергій Хлябич.

Про це артистка повідомила в особистих Instagram-сторіз, опублікувавши фото родича.

Софія Ротару

Софія Ротару

Фото: sivator.com

"Сьогодні вранці пішов з життя чоловік моєї сестри Лідії. Сумуємо і співчуваємо", – написала Ротару.

Сергій Хлябич

Сергій Хлябич

Фото: instagram/sofiarotaru.official

Нагадаємо, що Сергій Хлябич і Лідія Ротару прожили в шлюбі майже 40 років, у них народилася донька, яку назвали на честь тітки – Софією. Дівчина почала свою сольну кар'єру під псевдонімом Sonya Kay. Хлябич – другий чоловік Лідії Ротару.

Лідія Ротару і Сергій Хлябич

Лідія Ротару і Сергій Хлябич

Фото: facebook/lidiia.rotaru

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно подібна трагедія сталася в родині відомого російського співака Миколи Баскова.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
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