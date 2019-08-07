Софії Ротару - 72: як змінювалася популярна співачка

7 серпня 72 роки виповнюється популярній українській співачці Софії Ротару. Вона народилася в 1947 році в селі Маршинці Чернівецької області.

Батьком Софії був бригадир виноградарів, мати – працювала на ринку. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася артистка.

Першою вчителькою вокалу у Ротару стала її сестра Зіна. У школі вона вчилася грі на домрі та баяні, брала участь в художній самодіяльності, виступала з концертами в навколишніх селах.

Перший успіх прийшов до Софії Ротару в 1962 році. Перемога в районному конкурсі художньої самодіяльності відкрила їй дорогу на обласний огляд. За унікальний голос земляки називали її "Буковинський соловей".

Перший успіх прийшов до Ротару в 1962 році. Перемога в районному конкурсі художньої самодіяльності відкрила їй дорогу на обласний огляд. У 1968 році Софія Ротару вийшла на світовий рівень, вигравши ІХ всесвітній фестиваль творчої молоді до Болгарії.

У 1968 році Софія Ротару вийшла заміж за Анатолія Євдокименко.

У 1971 році пісні Софії Ротару були включені в гучну музичну кінострічку Романа Алексєєва "Червона рута".

У 1973 році вона отримала перше місце в конкурсі "Золотий Орфей", вперше стала лауреатом у фіналі "Пісні року". У 1986 році співачка виконала композицію "Луна луна", через рік – "Было, но прошло", ще через рік – "Только этого мало".

На рубежі нульових Ротару стає володаркою цілого ряду різноманітних звань. Її визнають "Жінкою року", "Людиною XX століття" і кращою українською естрадною співачкою двадцятого століття. Вона отримує звання "золотого голосу" України. У 2002 році вона була удостоєна найвищої звання – героя України.

Зараз співачка все рідше з'являється на публіці і дає концерти. Вона допомагає займатися творчістю своїй онучці та проводить час з сім'єю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, музичний критик і екс-суддя "Х-фактор" Сергій Сосєдов розгромив повернення на сцену і творчість української співачки Софії Ротару. За його словами, пісні артистки вже давно заспівані, нового вона нічого створити не може, а своїм успіхом вона зобов'язана чоловікові Анатолію Євдокименко.

Артистка виступила на фестивалі Atlas Weekend-2019, де шанувальники помітили, що вона насилу розмовляє.

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