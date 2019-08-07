Софії Ротару – 72: топ-10 культових хітів співачки

За роки продуктивної творчості знаменита українська співачка Софія Ротару, якій виповнилося 72 роки, виконала масу хітів, про існування яких знають кілька поколінь.

Адже не дарма вона отримала звання Народної артистки України та СРСР, а також численні престижні нагороди за свою кар'єру. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати найяскравіші хіти Ротару, які у всіх на слуху.

Софія Ротару Федеральне агентство новин

"Червона рута". Пісня композитора Володимира Івасюка зробила співачку популярною й принесла їй популярність. Вона стала "візитною карткою" Ротару, традиційно відкриває концерти в різних аранжуваннях.

"Хуторянка". Заводна композиція 1993 року, яку можна часто почути і сьогодні на святах старшого покоління.

"Лаванда". Ще один хіт Ротару, який здобув широку популярність у 1987 році. Написаний у 1985 році Михайлом Шабровим і композитором Володимиром Матецьким. За альбом з такою назвою артистка отримала платиновий диск "Мелодія".

"Одна калина" була створена в 2004 році Віталієм Куровським і Русланом Квінтою. Незважаючи на простоту, композиція надовго засіла в душах слухачів.

"Луна-луна" була представлена публіці в 1986 році. Ця пісня також не залишила байдужими шанувальників співачки. Композицію написали Володимир Матецкий і Михайло Шабров.

"Я ж його любила" – пісня 2005 року, написана Костянтином Меладзе. Пізніше увійшла в альбом з однойменною назвою і була удостоєна декількох нагород.

"Было, но прошло" – 1988 рік. Автори – Матецкий і Шабров. Відноситься до старих хітів співачки.

"Небо – это я" – 2004 року. Цю композицію часто крутили на музичних каналах, тому навіть молодші покоління встигли застати хіт Ротару.

"Я назову планету" – ще один хітовий трек співачки від 2008 року. Досить популярний досі в Росії на концертах, які транслюються по ТБ. З цією композицією Ротару донині їздить в гастрольні тури.

"Ты полетишь" – 2005 року гідно завершує список з 10 хітів Ротару. Композиція також часто представлялася для глядачів на ТБ, а також крутилася на радіостанціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ротару є однією з тих зірок, на яких роки не залишили свого відбитку. Хто відноситься до знаменитостей, які не старіють, читайте за посиланням.

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