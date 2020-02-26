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26 лютого • оновлено в 15:20
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Собчак звинуватили в звільненні колишнього чоловіка Фріске з росТБ

1.9т
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Російську телеведучу Ксенію Собчак, яка потрапила в скандал зі співачкою Любов'ю Успенською, звинуватили в тому, що ведучий і чоловік покійної співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв покинув Перший канал через неї.

Як пише видання "7днів", чутки про те, що Собчак винна в звільненні свого колеги з'явилися ще кілька тижнів тому.

Собчак звинуватили в звільненні колишнього чоловіка Фріске з росТБ
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Після того, як на Собчак обрушилися гнівні коментарі в соціальних мережах, вона жартівливо погодилася з тим, що звільнення Шепелєва сталося з її вини.

"Я-то тут при чому? Але взагалі, в принципі, все погане в світі через мене!", - написала вона.

Сам Шепелев заявив, що його бажання піти з шоу було добровільним і не було пов'язане ні з яким конфліктом. За його словами, скоро він отримає роботу на іншому каналі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, співачка Любов Успенська назвала журналістку Ксенію Собчак "продажною" і поскаржилася, що та влаштувала "хайп" на її сімейній драмі.

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Автор
Марія Дідик
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