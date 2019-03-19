Собчак засікли з Богомоловим на офіційному заході

Російська журналістка і політик Ксенія Собчак, яка нещодавно повідомила про розрив з чоловіком Максимом Віторганом, прийшла на офіційний захід із режисером Костянтином Богомоловим.
Журналістам вдалося сфотографувати парочку, якій уже давно приписують роман, на камеру. Відповідний знімок і відео спільного виходу в світ опублікував Telegram-канал "Тільки нікому" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов
"Тільки нікому"
Уточнюється, що Собчак супроводжувала Богомолова на церемонії вручення міжнародної професійної музичної премії BraVo у Великому театрі в Москві. Причому червоною доріжкою вони разом поки не виходили, але місця в залі вибрали поруч.
"На прем'єрі у Резо Ксенія і Костянтин теж разом. Тільки одне питання: що завадило приїхати одразу удвох? Богомолов зайшов один і чекав на Ксенію в залі", – йдеться в повідомленні.
Судячи з кадрів, Собчак і Богомолов були задоволені компанією. Вони посміхалися і перемовлялися, а режисер кидав на свою супутницю багатозначні погляди.
Михайло Фролов "КП"
Михайло Фролов "КП"
Собчак і Богомолов
Комсомольська правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. З 2016 у них народився син.
В кінці 2018 року стало відомо, що стосунки пари на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман з Богомоловим.
21 січня Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною. Пізніше з'явилися подробиці.
6 березня Ксенію помітили разом з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері, 7 березня, Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
Пізніше в інтерв'ю Ксенія зізналася, що в розриві з чоловіком замішана відсутність турботи і уваги.
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