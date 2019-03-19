Собчак засікли з Богомоловим на офіційному заході

Російська журналістка і політик Ксенія Собчак, яка нещодавно повідомила про розрив з чоловіком Максимом Віторганом, прийшла на офіційний захід із режисером Костянтином Богомоловим.

Журналістам вдалося сфотографувати парочку, якій уже давно приписують роман, на камеру. Відповідний знімок і відео спільного виходу в світ опублікував Telegram-канал "Тільки нікому" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов "Тільки нікому"

Уточнюється, що Собчак супроводжувала Богомолова на церемонії вручення міжнародної професійної музичної премії BraVo у Великому театрі в Москві. Причому червоною доріжкою вони разом поки не виходили, але місця в залі вибрали поруч.

"На прем'єрі у Резо Ксенія і Костянтин теж разом. Тільки одне питання: що завадило приїхати одразу удвох? Богомолов зайшов один і чекав на Ксенію в залі", – йдеться в повідомленні.

Судячи з кадрів, Собчак і Богомолов були задоволені компанією. Вони посміхалися і перемовлялися, а режисер кидав на свою супутницю багатозначні погляди.

Михайло Фролов "КП"

Михайло Фролов "КП"

Собчак і Богомолов Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram